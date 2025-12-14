　
地方 地方焦點

歲末相聚林田山！6場音樂會+《森林。家》　暖心相聚迎新年

▲▼《森林。家｜來自森林の美好生活展》以「住在森林裡的家」為發想，結合本土林業復育成果。(圖／花蓮分署提供，下同）

▲《森林。家｜來自森林の美好生活展》以「住在森林裡的家」為發想，結合本土林業復育成果。(圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農業部林業及自然保育署花蓮分署在12月20日、21日，於林田山林業文化園區辦理《森林。家》市集及音樂會，共邀請32個主題文創與在地餐飲品牌，安排6場音樂表演、4場手作體驗，並透過《森林。家｜來自森林の美好生活展》，讓民眾能更加認識國產木材，有機會了解台灣林業文化。期盼這場年末市集活動，能在風雨後讓花蓮民眾稍作休憩，暖心相聚，迎向新年未來。

▲▼《森林。家｜來自森林の美好生活展》以「住在森林裡的家」為發想，結合本土林業復育成果。(圖／花蓮分署提供，下同）

▲展場特別打造「森林書房」。

林業保育署花蓮分署今年9月27日起，於林田山林業文化園區林業生活館正式開啟《森林。家｜來自森林の美好生活展》，即以國產材和台灣山林元素為核心，邀集14位藝術家與工藝家，透過各式媒材，展現森林生態風貌。做為展覽延伸活動，於年末辦理「森林。家｜市集及音樂會」，望能成為民眾短暫鬆口氣的療癒所在，透過市集、音樂、以及攤友們精心安排的美食與手作體驗，彼此暖心陪伴，展望未來。

▲▼《森林。家｜來自森林の美好生活展》以「住在森林裡的家」為發想，結合本土林業復育成果。(圖／花蓮分署提供，下同）

「森林。家｜市集及音樂會」邀請32家文創與餐飲品牌，其中包括參展《森林。家｜來自森林の美好生活展》的藝術家與工藝家，也會在森林教室開設體驗課程，並在市集出攤，以各種作品型態與民眾互動。音樂表演則邀請江忻薇／壽豐體驗、出谷的人、花囍樂團、何家健✕劉大奇等風格各具特色的本地樂手，另外還有「甜豌豆五鋼琴重奏樂團」，特別前來為花蓮加油打氣，用美好旋律送上祝福。

▲▼《森林。家｜來自森林の美好生活展》以「住在森林裡的家」為發想，結合本土林業復育成果。(圖／花蓮分署提供，下同）
   
台灣林業政策從早年的國土保安、生態保育，近期聚焦於永續林業，並逐步提升國產木材的使用率，除了產業端的鼓勵外，也透過多元性倡議，讓民眾更加了解台灣林業與國產木材。

▲▼《森林。家｜來自森林の美好生活展》以「住在森林裡的家」為發想，結合本土林業復育成果。(圖／花蓮分署提供，下同）

位於花蓮縣鳳林鎮的林田山林業文化園區，曾為台灣重要林場聚落，在日治時期稱為「森坂morisaka」，在林業保育署的長年戮力維護下，是重要的生態旅遊景點，也是國產材倡議基地。
   
森林是所有動植物生活生存的重要場域，林田山是早年許多林業工作者進駐的家園，來到森林間漫步，就如同回到讓自己安心的家。林業保育署花蓮分署期待以《森林。家》為主題的系列活動，包括展覽、市集音樂會、體驗課程與講座，都能讓民眾有彼此陪伴相依的療癒感。

▲▼《森林。家｜來自森林の美好生活展》以「住在森林裡的家」為發想，結合本土林業復育成果。(圖／花蓮分署提供，下同）

【展覽資訊】
森林。家｜來自森林の美好生活展
展期：114年9月27日至115年3月1日
地點：林田山林業文化園區 林業生活館（花蓮縣鳳林鎮林森路127號）
時間：上午9點至下午4點，每週一休館。
【市集及音樂會】
森林。家｜市集及音樂會
時間：114年12月20日、21日（星期六、日）上午10點至下午4點
地點：林田山林業文化園區 機關車庫月台、林業生活館前生活廣場
更多展覽與市集資訊，歡迎查閱「林田山林業文化園區」粉絲專頁。
 

