不聊政治！朱學恒瘦20kg　早上8點「直播運動」：現在是北監作息

▲朱學恒開直播運動。（圖／翻攝自朱學恒YT）



記者施怡妏／綜合報導

「宅神」朱學恒2022年在餐敘中兩度強吻台北市議員鍾沛君，還稱「反正妳明天也不會記得」，依強制猥褻罪判刑11月定讞。朱學恒原訂刑滿日期為12月23日，但由於在獄中表現良好，因此獲縮刑處遇，於12月1日出獄。他開直播與粉絲聊天，但他不談政治，改聊健身、歷史故事，以及國際新聞。

朱學恒8日早上8點開直播，不談論政治，想帶著大家一起變瘦、變強，變得更健康，「朱學恒2.0版本更新」，生理時間已經大大改變，已經變成「北監作息」，現在都是清晨4點起床，感謝願意持續看直播的網友，「度過人生不是那麼順利的一段時間，有錯要改，進去蹲，出來就要變好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也透露過去8個月，在不到1坪大的空間瘦了20公斤，但他還是不滿意身材，希望肌肉線條可以更好看。

朱學恒當天中午又開了直播，談論商朝歷史，特地穿上西裝，還不習慣變瘦的自己，「我在鏡頭前面沒看過自己臉這麼小」。他也透露，「沒有人在監獄過得很爽過，怎麼可能吃好喝好，60塊的預算是能吃多好？」很多人留言誇他皮膚變白了，朱學恒笑回「是因為曬不到太陽。」

影片底下，許多網友留言鼓勵，「氣色變得很不錯，年輕起來～重獲新生很棒！祝福朱大」、「很健康啊！歡迎回來！別再喝酒誤事囉」、「朱大終於回歸，把人生拉長看，發生有些事或許不見得是壞事！加油」、「讓我們一起跟著朱大改成『北監作息』，大家一定都要身體健康」、「朱大早晨帶大家一起健身，這樣的回歸方式真的很棒」。

▼朱學恒出獄。（圖／記者徐文彬攝）

