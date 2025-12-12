他客廳晾衣跌倒「離奇窒息亡」　法醫震驚：比隕石擊中更罕見

▲布萊恩因為一場晾衣架意外窒息身亡。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

英國約克郡（Yorkshire）發生離奇憾事，一名38歲男子在家晾衣服，竟因曬衣架倒塌而慘遭窒息死亡，不尋常的案情引發媒體關注，就連法醫也表示，這種情況比被隕石擊中還要罕見。

這起事件發生在2011年2月，但本周又獲《鏡報》關注與報導。根據法庭證據及文件，受害者布萊恩（Brian Depledge）當時正在家中客廳，將濕衣物掛到室內晾衣架上，未料不慎「往後」摔跤，連帶撞倒晾衣架，最終整個人受困倒塌架子下方。

警探馬克朗（Mark Long）出庭時描述，布萊恩被晾衣架的塑膠橫桿緊緊卡住胸部和頸部，愈是掙扎、反而被束縛得愈緊。病理學家菲利普巴特曼醫師（Dr Philip Batman）證實，死者胸部和頸部有明顯凹痕，肺部充血，這些傷勢都表明他是窒息而死。

法醫馬克斯（Professor Paul Marks）最終判定受害者為意外死亡，他坦言從未見過這種案例，並稱該情況「可能比被雷擊或被隕石擊中還要罕見。」

布萊恩的驟逝重創家人，當時11歲的兒子不斷詢問「什麼時候才能見到爸爸？」當時18歲的女兒沙妮（Shawni Murgatroyd）則說，「這實在太詭異了，他是個溫和的好人，超愛玩Xbox，我們常開玩笑說，他愛遊戲勝過愛我們」，她至今仍對父親未能參加自己的婚禮深感悲痛。