黃偉哲訪荷蘭阿梅爾市　深化友誼市連結、共探高科技園區合作

▲台南市長黃偉哲拜會荷蘭阿梅爾市，與范德盧市長就科技園區與城市發展交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲日前展開歐洲城市外交行程，於駐荷蘭台北代表處田中光大使陪同下，拜會荷蘭阿梅爾市（Almere City）市長范德盧（Hein van der Loo），延續兩市自2009年締結友誼市以來的互動與合作基礎，也就高科技園區的布局與城市發展交換意見，積極探索台荷合作新可能。

黃偉哲市長表示，台南與荷蘭淵源深厚，自1624年歷史交會以來，文化、城市與人文脈絡緊密連結，去年台南迎來與世界相遇400週年，更凸顯台南在世界史中的獨特位置。他回顧兩市過去多次互訪經驗，並歡迎阿梅爾市企業、師生與科技人才走進台南，從產業到教育，深化跨文化理解。

阿梅爾市成立於1976年，是荷蘭近代規劃城市的代表，即將迎來建市50週年。憑藉鄰近阿姆斯特丹的地理優勢與循環經濟城市定位，當地正啟動首座科技園區（High-tech Campus）建設計畫，盼打造結合高等教育、住宅與高科技產業的複合基地，作為城市升級的重要動能。

對此，黃偉哲分享台南在半導體與科技產業的實務經驗，強調一座城市欲吸引科技投資，必須具備「土地、供電、供水、人才與勞動力」五大核心條件。他指出，台南透過再生水廠穩定供應高科技製程用水，也提供充足綠電，讓永續能源融入產業發展的模式獲阿梅爾市長肯定。他也提到，隨著台灣半導體產業赴歐設廠趨勢明確、南科持續擴張，兩市未來在高科技領域勢必具備更多合作空間，期待建立互利共贏的產業交流。

田中光大使則表示，台南除了美味且具營養價值的水果聞名，更有深厚的高科技與半導體能量，是台荷合作的重要夥伴。他特別推薦阿梅爾市未來組團訪台南，盼持續推動城市外交，提升台荷在科技與文化等面向的關係。他並指出，本次市府訪團在駐處協助下順利推進進程，也讓雙方互動更緊密。

阿梅爾市由原先的填海造陸用地逐步轉型成宜居城市，以低碳與循環經濟為政策核心，並以現代化與特色建築展現城市精神。台南市曾於2022年在市立圖書館舉辦阿梅爾靜態特展，讓市民一窺友誼市的魅力。此次雙方市長再次碰面，延續從歷史走向未來的情誼，也為台荷科技合作開啟新篇章。