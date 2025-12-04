　
社會 社會焦點 保障人權

「清大逼我當鄭捷」學生PO文揚言搞大事　辯壓力太大恐嚇罪送辦

▲▼清華大學校門。清大校門。（圖／清大提供）

▲清華大學一名夏姓男大生，疑似因課業壓力大而在網路發表欲模仿「鄭捷」隨機砍人的言論。（圖／清大提供）

記者楊永盛、潘鳳威／新竹報導

新竹清華大學一名學生在社群平台上發表「清大逼我當鄭捷」、「搞一件上新聞的大事」等激進言論，引發校內師生恐慌，警方迅速介入並將該生帶回偵辦。初步了解，該名學生疑似因為課業壓力大而發表不當言論，校方表示將介入輔導，並提供必要協助。

有網友在社群平台Threads上提醒清大師生，稱疑似有該校學生企圖效法「鄭捷」進行無差別攻擊，指一名學生稍早在Threads發文寫下「清大逼我當鄭捷」，並在留言中提到「在離開清大化學之前要再搞一次大事，最好是可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方」，言語中透露出濃濃對學校的不滿與恨意。雖然貼文發布後不久即遭他刪除，但網友仍提醒清大師生近期務必注意自身安全。

消息一出立即引發網友熱議，紛紛轉傳，因其具有強烈情緒與恐嚇意味，造成不小的恐慌，警方網路巡邏發現激進言論後，於貼文發布後兩小時後將PO文者帶回偵辦，確認他確為清大學生。PO文者夏姓學生初步向警方表示，因課業壓力過大，才會在網路上發表激進言論，警方訊後依恐嚇公眾危安罪嫌將他移送法辦。

針對此事，清大表示，學校將了解發文者夏男的狀況，並透過導師與教官對學生進行輔導，了解其可能面臨的困難，若屬情緒性發文，後續也會進一步釐清原因，並提供必要協助與輔導機制。

12/02 全台詐欺最新數據

