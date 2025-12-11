金融大洗牌！陸2025年421間銀行整併或解散　村鎮銀行最多達259間

▲大陸村鎮銀行及農業商業銀行（農商行）。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸銀行業整併潮持續加速，截至2025年12月9日已有421家銀行獲批合併或解散，規模為去（2024）年全年兩倍以上，其中，村鎮銀行裁撤最為集中，累計達259間。隨著農商行、農信社改革政策同步推進，加上銀行淨息差下行、不良率攀升，業界預期，中小銀行的重組、退出潮仍將延續一段時間。

《網易新聞》報導，12月9日再有8家村鎮銀行被批覆合併或解散，其業務、資產、負債、網點與員工均由承接銀行吸收統整。企查平台數據顯示，截至12月9日，全國已有421家銀行被批覆合併或解散，規模超過2024年全年的兩倍。

裁撤最多的是村鎮銀行，各大國有與股份制銀行陸續收回過去設立的村鎮銀行，其中，農業銀行旗下6家村鎮銀行已全部完成「村改支」，浦發銀行也處理28間裡的14間，至於農商行與信用社，累計約150家退出金融市場，地方農信整併速度明顯加快，部分信用社合併為農商行，而地方農商行也被併入更上級機構。

最典型的「小銀行合併成巨無霸」案例為內蒙古農商行，其於2025年5月成立，一次整合120家農信、農商與村鎮銀行，註冊資本達580億元（人民幣，下同），規模列入大陸全國第八，僅次於六大行與恆豐銀行，其股東有34間為地方財政部門。

除透過整併方式，破產也成為中小村鎮銀行退出大陸金融市場的方式之一。大連金州聯豐村鎮銀行7月被批覆進入破產程序，成為全國第7間破產銀行。該行原由包商銀行設立，後由蒙商銀行接手，因資產體質不佳，最終以破產方式出清。

據了解，大陸銀行業近兩年面臨「苦日子」，淨息差持續下滑，今（2025）年第三季僅1.42%。在利率走低、存款政策收緊下，不少銀行陸續下架五年期存款商品，中小行更難透過高息吸存。

對農村金融機構而言，最大挑戰在於「機構多、競爭強、資產小」。數據顯示，大陸全國共有3380間農村金融機構，佔銀行總數約83%，但資產佔比僅13.1%，等於2846個區縣平均每縣超過一間農村銀行，加上大行下沉搶佔市場，中小機構壓力更大。

至於利潤下滑與不良率上升的壓力也逐步顯現。以農商行為例，第三季總利潤為1927億元，平均每家僅1.26億元，不良貸款率達2.82%，明顯高於全國銀行平均的1.52%。

大陸全國現階段還有357間高風險銀行，多為農商行與村鎮銀行，金融監管部門正透過兼併重組與市場退出，化解內控和經營風險。分析指，銀行業整併潮仍將持續，未來恐有更多中小銀行退出市場。