高市內閣支持率小跌「仍飆近60%」！　民調：領導力是關鍵

▲日本首相高市早苗支持率居高不下。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

日本《時事通信社》最新民調顯示，高市內閣支持度出現微幅下跌至59.9%，但依然逼近6成。此外，2025年度追加預算案也獲得民眾高度認同，正面評價高達58.4%。

這份全國性民調於12月5日至8日進行，採個別面談方式，針對全國18歲以上2000名民眾進行訪問，有效回收率達56.6%。

民調結果顯示，高市內閣本月支持率下滑3.9個百分點至59.9%。在上次調查中，高市內閣成立初期的支持率就達到1960年以來第2高，而不支持率為13.6%。

民眾支持高市內閣的最大主因為「具備領導能力」（26.4%），其次依序為「信任首相」（20.3%）、「印象良好」（18.2%）、「政策方向正確」（12.5%）。反對者則以「缺乏可信度」（5.3%）和「不抱期望」（4.9%）為主要理由。

此外，高市內閣提出的追加預算案，納入兒童每人2萬日圓（約新台幣4006元）補助及冬季電與瓦斯費補助措施，獲得肯定（58.4%）大幅超過不肯定（22.1%）。就連在野黨「立憲民主黨」支持者也有46.7%給予正面評價，顯示跨黨派認同度相當高。

政黨支持度方面，自民黨雖維持龍頭地位，但略降至20.9%，立憲民主黨則回升0.4個百分點至4%，睽違5個月重奪在野黨第一大黨位置，至於日本維新會及公明黨則並列3.6%。