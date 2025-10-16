視障者挑戰佛朗明哥舞！　伊甸成果展舞出自信人生

▲伊甸基金會台南視障者生活重建中心16日舉辦十一週年成果展，學員以佛朗明哥舞揭開序幕。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「我完全沒有舞蹈底子，就是想挑戰看看！」今年64歲的鄭素絨，是伊甸基金會台南視障者生活重建中心的學員之一，16日上午，她與夥伴們在「Eye 拾伊・十一週年成果展」開幕式上，以熱情奔放的佛朗明哥舞揭開序幕，鏗鏘有力的節奏與充滿生命力的舞步，讓現場掌聲不斷。

活動於台南市無障礙福利之家舉行，為期三天（10月16日至18日），每日10時至下午4時開放民眾參觀。現場除舞蹈表演外，並展出視障朋友的系列創作──「我眼裡的自己」自畫像、「我眼中的世界」攝影展及冰島毛線手作，以藝術為橋樑，傳遞他們的堅韌與自信。

鄭素絨20多歲時因視網膜病變導致視力逐漸模糊，30歲那年全盲。她坦言曾陷入長期低潮，但學會接受現狀後，反而更懂得珍惜當下。自109年加入中心以來，她不僅陪伴新失明者走出恐懼，更勇敢挑戰佛朗明哥舞。「我用錄音反覆聽老師的口述舞步，再靠志工手把手指導。」她笑著說，「一開始常常轉過頭，現在終於能穩穩踩在節奏上！」

伊甸社會福利基金會視障服務處長廖美枝表示，中途失明者常面臨生活與心理雙重壓力，伊甸自103年起於大臺南區提供生活重建、心理支持及就業輔導等服務，鼓勵視障者走出家門、重拾自信，洽詢專線（06）283-9948。