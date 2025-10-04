打破人生迷宮高牆！　伊甸第12屆無障礙生活節呼籲同行而非同情

▲伊甸基金會「無障礙生活節」4日在台南水交社文化園區登場，吸引民眾熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

伊甸基金會第12屆「無障礙生活節」率先在台南開跑，4日下午於水交社文化園區熱鬧登場，吸引上百民眾參與。

今年活動以「我們同一Team」為主題，設有近50攤美食市集、「人生迷宮」親子闖關體驗，並首度推出「DIY小教室」，由數位身心障礙朋友擔任「神隊長」，帶領大小朋友手作艾草條，展現勇敢突破與自立精神。

其中，19歲的小泯成為焦點。她因輕度智能障礙與肌力不足，過去常把自己困在家中，生活作息失衡，甚至連走路都不穩定。直到去年加入伊甸「幸運草小作所」，在教保老師與物理治療師協助下，她逐漸建立信心與體能，如今不僅生活回歸正軌，更能耐心示範艾草條製作，帶動全場氛圍，展現身障者在陪伴與訓練中逐步成長的力量。

伊甸基金會資源發展處處長黃子倢表示，「同理不是同情，而是同行。」身心障礙朋友在人生道路上，常被有形與無形的高牆阻擋，但只要社會願意伸出手、給予支持，他們就能走出「人生迷宮」。他強調，無障礙生活節是一場集體的「陪走」，希望社會一同拆除偏見，與身障朋友攜手前行，讓世界因「Team」的力量而更加明亮。