社會 社會焦點 保障人權

台大學霸在美毒販被押　再遭北檢通緝40年！查扣台灣上億資產

▲▼役男林睿庠遭逮補，他曾接受網路頻道訪問。（圖／翻攝自YouTube／Pentester Academy TV）

▲林睿庠在美國因販毒遭逮捕。（圖／翻攝自YouTube／Pentester Academy TV）

記者劉昌松／台北報導

台大資管系畢業的林睿庠，去年以資訊專長獲選為外交替代役，結果在過境美國時，因涉嫌在暗網販毒及洗錢罪被捕，目前仍被美方關押等候判決，因毒品是萬國公罪，台北地檢署已對林睿庠發布通緝，查扣林睿庠在台購買的房子與存款共上億元資產，因林睿庠涉犯死刑、無期徒刑、10年以上重罪，通緝時效長達40年，調查局已在外逃通緝名單中公布林睿庠照片。

林睿庠是擁有奧林匹亞數學競賽銅牌資歷的學霸，原本在友邦聖露西亞擔任外交替代役，負責的是數位科技培訓計畫的一般、非機密性、庶務工作，卻涉嫌從2021年8月起到2023年2年間，在暗網架設「Incognito Market(隱身市場)」，提供藥頭到平台上販售可卡因、海洛因、安非他命等各式毒品，林睿庠2年間抽成分潤大賺1771.8萬美金，折合台幣達5.3億元。

▲▼台大學霸毒梟林睿庠遭北檢發布通緝。（圖／翻攝調查局網站）

▲林睿庠涉嫌販毒洗錢被北檢通緝40年。（圖／翻攝調查局網站）

美國聯邦調查局(FBI)早在2021年就盯上林睿庠，在2024年5月，趁林睿庠過境紐約甘迺迪機場時出手逮人，查扣相關電磁紀錄，並追蹤販毒金流，林睿庠與美國檢方達成認罪協商，承認販毒、洗錢等4項罪名，但又主張自己擁有「外交豁免權」，要求撤銷起訴，因此案件仍在美國法院審理中。

而台北地檢署根據情資追查，發現林睿庠的不法獲利透過虛擬貨幣轉入加密錢包後，有部分兌換成流通貨幣，存入他在中國信託銀行安和分行的外幣帳戶，從2022年3月28日至2024年5月21日，累計存入金額達373萬7095美元，(約新台幣1億2158萬5368元)，檢察官約談林睿庠母親確認後，已查扣林睿庠名下房產及相關存款。

11/23 全台詐欺最新數據

430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

林睿庠販毒洗錢通緝

