社會 社會焦點 保障人權

光復災民愛心家電10／13起發放　小家電領取大家電宅配

▲▼截至10/9統計，花蓮縣政府目前已募集9品項家電或家用品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼截至10/9統計，花蓮縣政府目前已募集9品項家電或家用品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府10日說明，有關縣府由全台民眾捐贈光復災區愛心家電部分，將於10 ／13起依公益團體小家電到倉狀況，由公所通知各村分批發放。發放對象為實際受災戶，需由民眾現場提供災害照片或政府機關現勘拍照佐證認定資格，且「資格認定一次，即取得後續領取資格」、「一門牌地址領取一組為原則」。部分大型家電規劃採宅配方式，即「小家電領取、大家電宅配」，而個別行動不便鄉親採配送到宅關懷服務。發放品項、時間與地點等通知細節請以公所正式通知各村為準。

▲▼截至10/9統計，花蓮縣政府目前已募集9品項家電或家用品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府提醒，除縣府與公所發放實際受災戶外，目前另有中央協調所辦理中低收入戶贈送家電方案及各公益團體自行發放家電物資，敬請鄉親留意查證正確訊息。

▲▼截至10/9統計，花蓮縣政府目前已募集9品項家電或家用品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府感謝愛心家電捐贈單位。

截至10/9統計，目前已募集9品項家電或家用品，電冰箱1068台、吹風機2000台、洗衣機2018台、熱水瓶2000台、電鍋2800台、電風扇2000台、瓦斯爐2100台、快煮壺3450台、平底鍋2000個。

▲▼截至10/9統計，花蓮縣政府目前已募集9品項家電或家用品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

特別感謝愛心家電捐贈單位，松山慈祐宮、國際獅子會300A複合區、世界華人工商婦女企管協會、新希望基金會、中華民國婦女聯合會、東森幼幼慈善基金會、張榮發慈善基金會、國際扶輪3490地區五股金鐘扶輪社、國際扶輪3501地區Uni總監有你團隊、新竹凱蒂扶輪社、聚得環保、莊榮貴基金會、普鴻國際股份有限公司、佛祖關聖德發慈善事業基金會、民族里里長張東耀、基隆金虎爺行善團、鑫福金虎爺行善團、花蓮妙聖堂、蘭陽金虎爺會花蓮義工團、薀思醫學編譯有限公司、台南小松町食事所等單位。
 

