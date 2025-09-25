他為討300萬苦肉計佯裝受害　友人慘遭電擊下體「硬毛刷破皮」

▲男子誤以為和朋友一起拘禁凌虐到下體破皮，報案提告才發現是友人為了討債設局演戲。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓男子懷疑友人私吞購買虛擬貨幣的300萬元，竟然找小弟囚禁友人加以凌虐，友人事後傳送下體遭電擊、刷到破皮的照片給林男，林男還裝委屈表示受到同樣的傷害，再佯稱對方要求付錢贖回凌虐影片，友人報警查出，這一切都是林男一手策畫的苦肉計，台北地檢署25日依私行拘禁、傷害、恐嚇取財等罪起訴林男。

據了解，林男在2023年間委託本案被害人代購泰達幣(USDT)卻毫無下文，要求被害人償還先前支付的300萬元，但被害人自認只是牽線掮客，要林男去找幣商討錢，林男因此佯稱，其實款項是某位大哥出資，現在大哥認為被黑吃黑，要他們倆個負責。

林男在11月間邀約被害人到文山區的1處私人招待所，研商如何應付大哥，但2人坐定沒多久，突然有一群人衝進門內，將2人雙眼蒙上，被害人被帶進小房間內痛毆，下體慘遭電擊、還被硬毛刷猛刷到破皮，被害人以為林男也被帶去另個小房間凌虐，傳送自拍的下體照詢問林男傷勢。

林男一開始還假裝同病相憐互相打氣，之後突然表示接到大哥的通知，對方拍下在小房間凌虐的過程，要求付錢贖回影片，否則可能外流，可是林男轉達的贖金從300萬、500萬一路攀升，被害人不甘遭到獅子大開口，決定提告。

檢警獲報後查出，林男從頭到尾都只是假裝一同受害，以苦肉計的方式設局陷害被害人，因林男堅稱不認識行兇的小弟身分，專案小組只能根據路口監視器尋找共犯，結果5名曾在事發時進出附近路口的人，當時不是返家就是到附近接送女友，全都排除涉案，僅林男被依法提起公訴。