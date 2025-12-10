　
社會 社會焦點 保障人權

「泰式選妃」不用衝出國！溫順女僕狂吸客　老司機上門卻衰了

記者林東良／台南報導

台南市警善化分局與移民署台南專勤隊聯手破獲「泰籍選妃」應召站，查獲6名泰女逾期打工遭收容，負責人被逮，現場查獲性交易行為，全案依法送辦。

▲善化警方與移民署專勤隊合作攻堅，查獲以「選妃」噱頭暗藏全套性交易的非法SPA會館，查獲6名泰籍女子非法打工並逾期居留，後續由移民署收容處理。（記者林東良翻攝，下同）

▲善化警方與移民署專勤隊合作攻堅，查獲以「選妃」噱頭暗藏全套性交易的非法SPA會館，查獲6名泰籍女子非法打工並逾期居留，後續由移民署收容處理。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警方再度搗破藏身社區大樓內的非法性交易場所，善化分局偵查隊近日接獲民眾檢舉，指出善化區一間護膚SPA會館在 Telegram 及多個論壇張貼「善化選妃」廣告，以「女僕裝」、「技術佳」等字眼吸客，讓客人進店「當場挑選」泰國籍女子，並以1700元至2500元不等代價從事全套性交易，疑似非法經營色情應召站。

▲善化警方與移民署專勤隊合作攻堅，查獲以「選妃」噱頭暗藏全套性交易的非法SPA會館，查獲6名泰籍女子非法打工並逾期居留，後續由移民署收容處理。（記者林東良翻攝，下同）

警方獲報後與移民署台南專勤隊聯手組成專案小組，蒐證期間向台南地檢署恭股檢察官報請指揮偵辦。專案人員於本月8日收網，檢察官在線上全程指揮攻堅，當場查獲負責人蔡嫌（37歲）、工作人員姜嫌（45歲），以及6名分持觀光簽證、非法打工並逾期居留的泰國籍女子（27歲至30歲）。警方同時查獲1名正在進行性交易的嫖客。

現場搜出店家帳冊、數百個保險套、數十瓶潤滑劑，並在蔡嫌身上查獲第二級毒品安非他命及第三級毒品愷他命共2包，以及不法所得現金3萬1,900元。專案小組指出，該場所特地使用按摩店後門作為嫖客進出路線，後門藏於社區大樓內，試圖避開臨檢視線。

▲善化警方與移民署專勤隊合作攻堅，查獲以「選妃」噱頭暗藏全套性交易的非法SPA會館，查獲6名泰籍女子非法打工並逾期居留，後續由移民署收容處理。（記者林東良翻攝，下同）

警方訊後，將通緝中的蔡嫌及1名泰籍女子解送歸案；另依涉犯刑法妨害風化及毒品危害防制條例，將蔡嫌與姜嫌移送台南地檢署偵辦。至於5名從事性交易的泰籍女子與1名嫖客，警方依社會秩序維護法從重裁處後，移請移民署專勤隊收容後續處理。

▲善化警方與移民署專勤隊合作攻堅，查獲以「選妃」噱頭暗藏全套性交易的非法SPA會館，查獲6名泰籍女子非法打工並逾期居留，後續由移民署收容處理。（記者林東良翻攝，下同）

善化分局長劉柏陞表示，警方將持續查緝色情不法據點，並加強臨檢與清查勤務，全力阻斷影響社會秩序的犯罪行為。他也呼籲民眾若發現疑似色情交易，可立即向警方檢舉，共同維護社區治安。

