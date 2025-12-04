　
社會 社會焦點 保障人權

退休校長攀玉山後四峰殞命！今相驗查死因　妻哀痛現身認屍

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

新北市62歲郭姓退休校長上月27日與6名團員攀登玉山後四峰時，在鹿山2.7K處不明原因失聯，消防單位獲報後展開搜救，4天後遭山友在山路邊坡旁尋獲，已明顯死亡。搜救團隊3日將郭男遺體吊掛下山，檢察官會同法醫今(4日)在高雄市立殯儀館進行相驗，查明確切死因，郭男妻子等4名家屬到場認屍，神情哀戚。

▲▼退休校長攀玉山後四峰失聯4天！搜救隊陸空搜索「最後定位點」。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲退休校長攀玉山後四峰失聯第4天，邊坡旁尋獲遺體。（圖／記者吳世龍翻攝）

郭男在攀登玉山後四峰時突然失聯，團員發現後緊急報案求助，搜救單位獲報後以空拍機、繩索下切等方式擴大搜尋，在失聯4天後，1日上午7點多，被山友在山路旁邊坡發現，但已明顯死亡。

▲▼退休校長攀玉山殞命！今相驗查死因　妻子哀痛殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼退休校長攀玉山殞命！今相驗查死因，妻子哀痛殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼退休校長攀玉山殞命！今相驗查死因　妻子哀痛殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

搜救團隊3日將郭男遺體吊掛下山，並送往高雄市立殯儀館，檢方今日進行相驗，查明實際死因釐清，而郭男的妻子等4名親屬今也悲痛到場認屍，神情哀戚，不發一語。

有山友在網路爆料指出，郭男參加登山隊，卻因體力不支被落單，該名領隊抵達後先在山屋休息2小時，才在團員提醒下回頭找人，導致發生憾事。事件曝光後，引發登山圈激烈討論，不少山友質疑領隊是否延誤搜尋時機，家屬低調表示，希望外界以此事件提醒彼此「多一步關心，可能救回一條命」。

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

柯文哲交保後今首合體黃國昌直播　破2千網友敲碗等待
清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出
台北捷運隱藏版服務曝光！很多人都不知道
台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」
直擊／周杰倫當眾官宣好消息：明年3、4月！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬控「想閃被系統拉回」猛撞拖吊車

暖！士檢攜犯保分會設第4據點　大尖山咖啡館成馨生人心靈出口

妙齡女西門町被推打...引出一票正義路人　沿路追逐畫面曝光

金門料羅碼頭火警！疑貨櫃內電動車電池爆炸　恐怖濃煙狂竄

台中男吃黑輪「衝鋒槍掉出來」烏龍真相曝光　警方：是BB槍！

快訊／新北女21樓墜落！社區主委聽到巨響…驚見她倒臥血泊亡

抓到了！偷拍買早餐女子裙底　已婚男遭拘提「背包藏針孔」

獨／谷關神駒谷野溪溫泉再現！湯友駕車湧入破壞環境　便道封了

「清大逼我當鄭捷」學生PO文揚言搞大事　辯壓力太大恐嚇罪送辦

財政部今（4）日公告今年9-10月統一發票千萬特別獎號碼「25834483」共11人幸運中獎，其中有民眾在高雄三民區麥當勞花38元買飲料幸運中大獎。

