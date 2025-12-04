退休校長攀玉山後四峰殞命！今相驗查死因　妻哀痛現身認屍

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

新北市62歲郭姓退休校長上月27日與6名團員攀登玉山後四峰時，在鹿山2.7K處不明原因失聯，消防單位獲報後展開搜救，4天後遭山友在山路邊坡旁尋獲，已明顯死亡。搜救團隊3日將郭男遺體吊掛下山，檢察官會同法醫今(4日)在高雄市立殯儀館進行相驗，查明確切死因，郭男妻子等4名家屬到場認屍，神情哀戚。

▲退休校長攀玉山後四峰失聯第4天，邊坡旁尋獲遺體。（圖／記者吳世龍翻攝）

郭男在攀登玉山後四峰時突然失聯，團員發現後緊急報案求助，搜救單位獲報後以空拍機、繩索下切等方式擴大搜尋，在失聯4天後，1日上午7點多，被山友在山路旁邊坡發現，但已明顯死亡。

▲▼退休校長攀玉山殞命！今相驗查死因，妻子哀痛殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

搜救團隊3日將郭男遺體吊掛下山，並送往高雄市立殯儀館，檢方今日進行相驗，查明實際死因釐清，而郭男的妻子等4名親屬今也悲痛到場認屍，神情哀戚，不發一語。

有山友在網路爆料指出，郭男參加登山隊，卻因體力不支被落單，該名領隊抵達後先在山屋休息2小時，才在團員提醒下回頭找人，導致發生憾事。事件曝光後，引發登山圈激烈討論，不少山友質疑領隊是否延誤搜尋時機，家屬低調表示，希望外界以此事件提醒彼此「多一步關心，可能救回一條命」。