社會 社會焦點 保障人權

退休校長攀玉山後四峰失聯第4天　陸空「最後定位點」擴大搜尋

▲▼退休校長攀玉山後四峰失聯4天！搜救隊陸空搜索「最後定位點」。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲退休校長攀玉山後四峰失聯第4天！搜救隊陸空搜索「最後定位點」。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導 

新北市一名62歲郭姓退休校長，上月27日與6名團員前往攀登玉山後四峰，但卻在鹿山山區失聯，團員緊急向消防局報案求助。高雄市消防局獲報後已經出動有30人次、2架直升機，在郭男最後失聯位置及手機最後定位點進行搜索，但尚未尋獲，今（1）日由留守6員持續搜救。

高雄市消防局11月28日凌晨2點54分，接獲南投縣消防局轉報，一行登山隊伍七人的團隊攀登玉山後四峰，其中一名郭姓團員在鹿山2. 7K處失聯，團員發現後緊急報案求助。

▲▼退休校長攀玉山後四峰失聯4天！搜救隊陸空搜索「最後定位點」。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼退休校長攀玉山後四峰失聯第4天！搜救隊陸空搜索「最後定位點」。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼退休校長攀玉山後四峰失聯4天！搜救隊陸空搜索「最後定位點」。（圖／記者吳世龍翻攝）

消防局獲報後立即配合玉管處，還有召集旗美山域搜救分隊和保七，還有雲豹工作團隊等前往去搜救，目前已經出動了30人次，及兩架直升機。

目前搜救重點主要是在郭男最後失聯的位置，也就是鹿山2. 7K處，還有郭男手機最後的定位點。搜救人員也利用空拍機在他最後會面的地方下切去擴大搜尋，並利用繩索下切搜尋，不過尚未尋獲。

由於山區風速蠻大，增加搜救的困難度，今日持續由6名留守人員持續展開搜救任務，希望能儘快找到人。

11/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／朱學恒出獄了！暴瘦現身鞠躬
淡水大停水已恢復八成　侯友宜深表歉意：協調賠償機制、究責廠商
快訊／名模吞上億善款！羈押224天500萬交保　限制住居電子
狠砍夏天倫原因曝！刀手備齊兇器「從容投案」：被無故資遣才行兇
勞動基金進帳3006億破紀錄！新制勞工帳上賺4.3萬
快訊／退休校長登玉山　失聯4天找到了
長榮班機遇兩波劇烈亂流「餐盤全飛」　3空服員受傷送醫

身分證變更性別需「強制手術」　同運先驅祈家威告劉世芳瀆職

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

快訊／高雄小港高中旁小貨車突起火狂燒　消防迅速撲滅

獨／埋伏砍夏天倫！兇嫌手機僅有律師電話　典型黑幫策畫犯罪

台南台1線休旅車兩度逼車！驚險畫面曝　警方出手了

彰化「神秘便當」掛門頭！滷肉飯加蛋還附蘿蔔湯...屋主嚇壞了

快訊／名模吞上億善款！羈押224天淚灑法庭求交保　法官500萬准了

狠砍夏天倫原因曝！刀手備齊兇器「從容投案」：被無故資遣才行兇

疑酒駕！高雄轎車撞橋墩車頭爛毀　駕駛爬出小跑步開溜

BABYMONSTER〈Golden〉遭惡評！　原唱「別再貶低和比較」

身分證變更性別需「強制手術」　同運先驅祈家威告劉世芳瀆職

幸福企業！中華電宣布明年每位員工加薪3900元　再加碼4天有薪假

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

YOASOBI臺北大巨蛋2026場次疑遭劇透！維基百科更新日期　全台嗨炸

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

健身房倒閉前「詭異徵兆」曝光　揭開預繳陷阱：履約保證竟成遮羞布

藍質疑增軍費=要開戰　徐國勇：你總不能上完廁所才買衛生紙

A＄AP Rocky成香奈兒大使！驚喜「求婚」瑪格麗特庫利、紐約工坊系列倒數

遭傳逼走李有宜　周曉芸發聲：期許更透明方式讓新北看見改革力量

向太公司「不可能給兒子」　計畫以後賣掉或給媳婦郭碧婷

退休校長過世「隔天家裡被沖毀」　嬤泣：夫還沒出殯

退休校長過世「隔天家裡被沖毀」　嬤泣：夫還沒出殯

一名女網友連假到花蓮幫忙，發現一戶阿嬤獨自守著災後家園，僅有一名大哥在場。原來她先生是退休校長，不料在22日過世，隔天又遇上災難，讓人鼻酸。原PO和朋友雖清掃一整個下午，進度仍有限，喊話阿嬤家仍需要更多鏟子超人支援。事後，阿嬤孫女也現身感謝，「讓我們家不再孤立無援」。

嘉義縣114學年度　6校長榮退、18校長異動

嘉義縣114學年度　6校長榮退、18校長異動

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

特搜大隊潛水搜救訓練　全面提升應變能力

特搜大隊潛水搜救訓練　全面提升應變能力

高市消防強化水域救援技能　應對極端氣候

高市消防強化水域救援技能　應對極端氣候

