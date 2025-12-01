退休校長攀玉山後四峰失聯第4天　陸空「最後定位點」擴大搜尋

▲退休校長攀玉山後四峰失聯第4天！搜救隊陸空搜索「最後定位點」。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

新北市一名62歲郭姓退休校長，上月27日與6名團員前往攀登玉山後四峰，但卻在鹿山山區失聯，團員緊急向消防局報案求助。高雄市消防局獲報後已經出動有30人次、2架直升機，在郭男最後失聯位置及手機最後定位點進行搜索，但尚未尋獲，今（1）日由留守6員持續搜救。

高雄市消防局11月28日凌晨2點54分，接獲南投縣消防局轉報，一行登山隊伍七人的團隊攀登玉山後四峰，其中一名郭姓團員在鹿山2. 7K處失聯，團員發現後緊急報案求助。

消防局獲報後立即配合玉管處，還有召集旗美山域搜救分隊和保七，還有雲豹工作團隊等前往去搜救，目前已經出動了30人次，及兩架直升機。

目前搜救重點主要是在郭男最後失聯的位置，也就是鹿山2. 7K處，還有郭男手機最後的定位點。搜救人員也利用空拍機在他最後會面的地方下切去擴大搜尋，並利用繩索下切搜尋，不過尚未尋獲。

由於山區風速蠻大，增加搜救的困難度，今日持續由6名留守人員持續展開搜救任務，希望能儘快找到人。