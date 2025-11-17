待轉區塞滿機車！日人驚呼「像牆壁」　網一看炸鍋：3/4騎士違規

▲日本作家下坂泰生看到待轉區驚呆了。（圖／翻攝自「日本人的歐吉桑」臉書）

圖文／CTWANT

台灣因機車密度高被稱為「機車王國」，台北橋「機車瀑布」更曾入選《國家地理雜誌》年度攝影比賽10大精選作品之一。定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」就分享指出，他發現台北「待轉區」上的機車已經不單純是在排隊，根本像是「牆壁」、「柵欄」一樣，讓他不禁直呼「超佩服摩托車上班的台北人」。

臉書粉專「日本人的歐吉桑」表示，「機車待轉文化」可以說是台灣的特色之一，雖然日本摩托車（50cc以下）也有兩段式待轉的交通規則，但是有些人會忽略，自從他搬到台中過後，就觀察到機車會在待轉區排隊，「真的很多，這排隊光景對我們日本人真的非常新鮮！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「日本人的歐吉桑」指出，沒想到他到了台北，才發現台北待轉區不僅僅是排隊，而是像「牆壁、防柵結界、街壘」一樣，讓他忍不住驚呼「真的超佩服摩托車上班的台北人，我每天上班必須這樣子做，就可能快要瘋掉」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「根本待撞區」、「交通部獨步全世界，要左轉還要先靠右待轉，厲害」、「機車瀑布之後，又發現一個珍百景…機車鐵壁」、「車流大時都直接代轉到對向車道去，整個擠爛」、「這種擋到對向車道轉彎應該違規了」、「超過3/4的機車通通違規了」、「交通警察不會開單，但是檢舉人會錄影照片，事後檢舉上傳，審核員也是會通過」、「這個路口已很久很久了，沒有要改善的意思」。

延伸閱讀

▸ 生日驚喜竟是鹽酥雞？男友曾諾精心安排 理由讓她傻爆眼：妳跟親友慶過了

▸ 台大大氣系學生「預言颱風假翻車」放鴿子！ 400人苦等雞排珍奶：失望

▸ 原始連結