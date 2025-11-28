香港大火128死「Apple宣布捐款救災」！庫克發文曝光

▲香港大埔宏福苑大火，至今已超過128人死亡。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

香港大埔宏福苑嚴重火災釀128人死亡、79人受傷的重大悲劇，災情震驚各界。包括蘋果公司（Apple）在內的國際企業都對此表達關切，行政總裁庫克（Tim Cook）在社群平台發文表示，對這場災難性的火警深感痛心，並承諾蘋果將捐款支持香港當地的救援與重建工作。

根據庫克貼文，他以「牽掛每位受災人士」形容對災情的遺憾，並向奮戰在前線的救援人員致意。他強調蘋果會提供協助，但未透露具體捐款金額或方式。他的發聲引起國際關注，也象徵跨國企業在重大災難中的社會責任。

▼庫克宣布，Apple將捐款救助香港大火。（圖／翻攝微博）



在國際援助進場之前，香港本地商界與慈善團體已積極伸出援手。火災發生後，多家地產商、企業集團與基金會紛紛宣布提供緊急援助金，累計捐款金額迅速突破1億港元（約新台幣4億元），部分企業更成立專案小組協助受災住戶，提供臨時安置補助、醫療與心理支持等協助。

官方與慈善機構也同步啟動多項支援措施，期盼協助災民渡過燃眉之急。其中仁濟醫院成立「仁濟緊急援助基金」作為指定捐款管道，讓民眾可直接捐助受害者。整體社會資源快速湧入，展現出面對巨大災難時仍不放棄的互助力量。