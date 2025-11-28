　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

香港大火128死「Apple宣布捐款救災」！庫克發文曝光

▲▼香港大埔宏福苑大火，一名71歲居民妻子仍受困。（圖／路透）

▲香港大埔宏福苑大火，至今已超過128人死亡。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

香港大埔宏福苑嚴重火災釀128人死亡、79人受傷的重大悲劇，災情震驚各界。包括蘋果公司（Apple）在內的國際企業都對此表達關切，行政總裁庫克（Tim Cook）在社群平台發文表示，對這場災難性的火警深感痛心，並承諾蘋果將捐款支持香港當地的救援與重建工作。

根據庫克貼文，他以「牽掛每位受災人士」形容對災情的遺憾，並向奮戰在前線的救援人員致意。他強調蘋果會提供協助，但未透露具體捐款金額或方式。他的發聲引起國際關注，也象徵跨國企業在重大災難中的社會責任。

▼庫克宣布，Apple將捐款救助香港大火。（圖／翻攝微博）

在國際援助進場之前，香港本地商界與慈善團體已積極伸出援手。火災發生後，多家地產商、企業集團與基金會紛紛宣布提供緊急援助金，累計捐款金額迅速突破1億港元（約新台幣4億元），部分企業更成立專案小組協助受災住戶，提供臨時安置補助、醫療與心理支持等協助。

官方與慈善機構也同步啟動多項支援措施，期盼協助災民渡過燃眉之急。其中仁濟醫院成立「仁濟緊急援助基金」作為指定捐款管道，讓民眾可直接捐助受害者。整體社會資源快速湧入，展現出面對巨大災難時仍不放棄的互助力量。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／菲律賓發生「7.5級強震」！深度25km強烈搖晃
星光熠熠！許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看
快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長
媒人團看邱澤、許瑋甯「認證私下超甜」
香港大火釀128死　相信音樂宣布「捐900萬元」
宏福苑五級大火128死！全港「降半旗3天」
香港大火128死「Apple宣布捐款救災」！庫克發文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／菲律賓發生「7.5級強震」！深度25km強烈搖晃　災情待釐清

香港大火128死「Apple宣布捐款救災」！庫克發文曝光

日本前首相石破茂演講稱「台灣是中國一部分」　中國大使館轉傳

南韓美魔女失蹤44天　陳屍廢水槽麻袋！前男友「吃醋暴怒」怒砍多刀

台灣有事影響沖繩！中國航空停飛那霸、學術交流遭殃　日網友反應曝

示警「第三次世界大戰已零星展開」　教宗籲和平

日本4歲女童坐副駕「噴飛車外」慘死！　78歲肇事駕駛被逮

日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　硬撐2月終請辭

等電梯突然被咬！她怒「管好寵物犬」　反被狗主人賞巴掌

宣示韓國神聖領土！他在長白山「揮南韓國旗」　慘遭中國拒絕入境

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

快訊／菲律賓發生「7.5級強震」！深度25km強烈搖晃　災情待釐清

香港大火128死「Apple宣布捐款救災」！庫克發文曝光

日本前首相石破茂演講稱「台灣是中國一部分」　中國大使館轉傳

南韓美魔女失蹤44天　陳屍廢水槽麻袋！前男友「吃醋暴怒」怒砍多刀

台灣有事影響沖繩！中國航空停飛那霸、學術交流遭殃　日網友反應曝

示警「第三次世界大戰已零星展開」　教宗籲和平

日本4歲女童坐副駕「噴飛車外」慘死！　78歲肇事駕駛被逮

日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　硬撐2月終請辭

等電梯突然被咬！她怒「管好寵物犬」　反被狗主人賞巴掌

宣示韓國神聖領土！他在長白山「揮南韓國旗」　慘遭中國拒絕入境

貢寮鮑產季開跑！新北推「搶鱻展售」希望廣場開賣

台南勞工局雙獲健康平等獎+海報銅獎　職場平權身障就業獲衛福部肯定

快訊／菲律賓發生「7.5級強震」！深度25km強烈搖晃　災情待釐清

快訊／國一南下路段連環撞！1駕駛受傷送醫

冬盟雙戰線亮點多　海洋再勝山林、日本社會人上演8局逆轉秀

MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

新北華僑高中滯洪池工程啟動　侯友宜：有效解決浮洲低窪淹水

更生80　更保各分會「以愛賦歸─藝展身手」聯合技訓成果發表

TAG Heuer黑粉F1錶高調吸睛　呼應卡達站璀璨夜賽

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

【錢錢全飛了】剛領20萬被狂風吹走！他傻在原地「妻狂追1公里」

國際熱門新聞

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

勸屁孩別亂跑　女店員遭家長罵到下跪

JR車站出現熊　警衛「上廁所」遭攻擊

公園約會「遭移民輪暴」　19歲女揭恐怖過

川普下令重審「19國公民綠卡」發放資格

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

即／羽田機場2航「7成馬桶」無法沖水

香港宏福苑大火！外媒點5致命關鍵

19歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

普丁堅持烏克蘭割讓土地　否則繼續戰爭

石破茂稱「台灣是中國一部分」　中國使館轉傳

日本女市長與已婚男下屬開房10次！請辭獲准

更多熱門

相關新聞

宏福苑大火死亡人數「增至128人」！

宏福苑大火死亡人數「增至128人」！

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截止11月28日下午三點通報，目前已造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯。香港特區政府保安局局長鄧炳強在28日下午的記者會上表示，火災調查預計需花費三至四週的時間。

快訊／宏福苑大火「最新調查結果」出爐！

快訊／宏福苑大火「最新調查結果」出爐！

香港工地急拆棚網　他撿一塊放火實測「竟越燒越快」

香港工地急拆棚網　他撿一塊放火實測「竟越燒越快」

香港惡火奪94命！陸網紅竟喊「先拍下來再說」惹眾怒

香港惡火奪94命！陸網紅竟喊「先拍下來再說」惹眾怒

宏福苑凌晨2點擠滿年輕人「發物資、撿垃圾！」

宏福苑凌晨2點擠滿年輕人「發物資、撿垃圾！」

關鍵字：

香港火災蘋果捐款大埔火災救援重建庫克粵港澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面