川普准輝達H200晶片輸華！中國外交部冷回：注意到了

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普近日宣布將允許輝達（NVIDIA）向中國出口 H200 人工智慧晶片，引發外界關注中美科技互動的新動向。對此，中國外交部9日回應強調，中方始終主張透過合作推動中美互利共贏，並注意到相關報導，但未透露是否已接獲美方正式通知或是否會批准企業採購。

川普8日透過社交平台表示，美國政府將放行 H200 晶片對華出口，並稱中方「給予積極回應」。他同時透露，此決定附帶國安條件，美國政府將從銷售中抽取 25% 分成，並將比照方式適用於 AMD、英特爾等其他晶片企業。然而，輝達更新的 Blackwell 系列與下一代 Rubin 晶片並不在此次放行名單之列。

報導指出，這項政策代表美國在晶片出口上與拜登政府路線出現明顯差異。拜登時期大幅收緊管制，試圖限制中國半導體發展；但川普最新決策被視為在全面禁止與完全開放之間尋求折衷。輝達方面則形容此舉為兼顧產業競爭力與美國製造業利益的「深思熟慮平衡」。

在9日的例行記者會上，面對美方是否已正式通知、兩國領導人是否就此通話等提問，中國外交部發言人郭嘉昆僅表示：「我們注意到相關報導。中方一貫主張中美通過合作實現互利共贏。」並未直接回應是否支持中國企業採購 H200 晶片。

此前，外交部多次批評美國將經貿與科技問題政治化、泛安全化，並指出美方持續加碼出口限制、施壓他國協調圍堵中國半導體產業，最終必將損害全球供應鏈並反噬自身。

H200 晶片性能相較 H100 大幅提升，被視為訓練大型 AI 模型的重要硬體。美國智庫評估，若出口 H200，中國 AI 實驗室將能以更高成本組建接近美國頂級水準的超級電腦。