大陸 大陸焦點 特派現場

香港大火百死　駐港國安公署：反中亂港分子「以災亂港」利用災民

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透社）

▲香港宏福苑大火災情慘重。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港宏福苑大火在成上百人身亡，有民眾發起連署，要求成立獨立調查委員會徹查此案，但發起人卻遭到港警國安處拘捕。大陸駐港國安公署29日更指出，有「反中亂港分子」惡意攻擊特區政府救援工作，煽動對行政長官和特區政府的怨恨，「他們挾民痛、忤民意，妄圖利用災民的悲痛遂其政治野心，令香港重回『修例風波』亂局。」

駐港國安公署提到，面對香港大埔宏福苑突如其來的火災，從中央到特區、從政府到民間、從香港到內地，眾志成城，全力抗災救災。但就在這危難時刻，反中亂港分子和別有用心者仍蠢蠢欲動、伺機作亂。

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透社）

駐港國安公署指出，這些人泯滅人性、罔顧事實，散播虛假信息，惡意攻擊特區政府救援工作，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨，「他們挾民痛、忤民意，妄圖利用災民的悲痛遂其政治野心，令香港重回『修例風波』亂局，讓香港再現『黑暴』至暗時刻。其險惡用心和卑劣行徑，為人神所共憤，必受道德嚴譴和法律嚴懲。」

駐港國安公署說，在中央政府和祖國內地強大支援下，香港特區政府以「當家人」、「第一責任人」的擔當和勇毅，帶領社會各界發揚獅子山精神，團結一致抗災救災、共克時艱。同時，特區政府有關部門及時澄清事實真相，揭露批駁亂港分子妖言惑眾、混淆視聽的邪惡圖謀，調查制止別有用心者借災生事、「以災亂港」的不軌言行。

駐港國安公署表示，相信廣大市民定會擦亮眼睛、識別禍心，警惕一些人故伎重施，打著「為民請願」的旗號挑動對抗撕裂社會，不受蠱惑、排除干擾，始終以團結大愛同舟共濟，與特區政府一道，齊心協力做好善後工作，幫助受災市民重回安全穩定的生活軌道。

▲▼香港宏福苑致命火災後的景象。（圖／路透）

駐港國安公署強調，駐港國家安全公署自2020年7月成立以來，堅定依法履職，時刻保持警惕、嚴陣以待，堅決防範、遏制、打擊危害國家安全的行為和活動。隨著香港國安法、《維護國家安全條例》及其附屬法例等維護國家安全法律深入實施，香港已邁入國安法治新階段。

駐港國安公署還說，他們堅定支持香港特區毫不手軟依法打擊「以災亂港」行徑，堅決懲治危害國家安全的行為和活動，堅決反制任何外部勢力的插手干預，堅決捍衛香港來之不易的繁榮穩定大勢，「我們正告妄圖『以災亂港』的反中亂港分子，無論你們變換什麼手法，都一定會受到香港國安法和《維護國家安全條例》的追究嚴懲！」

▲▼香港宏福苑大火現場，人們擺放花束悼念罹難者。（圖／路透）

11/28 全台詐欺最新數據

