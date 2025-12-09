大陸館粉承諾「直播帶貨一開賣就秒殺」！館長感動：謝謝14億同胞

▲館長感謝一路上不離不棄的粉絲。（圖／翻攝自館長YT）



記者施怡妏／綜合報導

館長陳之漢為挽救陷入困境的健身房事業，前往中國尋找金主，並預計12月下旬到對岸直播帶貨。館長日前在直播表示，出事的時候幫他說話的人，不是國民黨也不是民眾黨，而是那些不離不棄的館粉、小草，以及14億的中國大陸同胞，甚至有大陸網友留言「館長我愛你，你來，我們一定讓你賺錢」，讓他很感動。

館長日前在直播透露，民進黨持續打壓他的事業，這段期間讓他看清了「誰對我有情有義」，多年來常批評中國大陸，甚至用詞犀利，「我天天罵，罵了好幾年，可以多侮辱就多侮辱人家」，但如今生意低迷、經營陷入困境時，卻是對岸的網友最先伸出援手，「國民黨、民眾黨哪個出來幫我講話，有誰？有誰？」

館長感性表示，特別感謝那些在他低潮時仍為他發聲的人，「誰幫我？誰救我？是中國大陸的同胞，聊天室裡看我直播，不離不棄的館粉、小草，講到這個我要流眼淚」。

館長提到，近來在抖音上出現許多留言力挺，「你去看抖音這五天來的留言，都破萬了」。許多網友展現高度熱情支持，「館長你321還沒喊完，貨就賣光了」、「五萬包不夠啦，五十萬包啦」、「館長我愛你，你來，我們一定讓你賺錢」。

館長不禁感嘆，月底才要去大陸直播帶貨，人都還沒過去，就有一堆網友支持，平時有情有義力挺的政治人物們，現在沒有人替他說話，「結果到頭來誰對我有情有義？在網路上幫我奮戰的是誰？誰疼我？誰捨不得我？」