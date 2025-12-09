　
生活

開通了！館長嗨曬「抖音商業號」粉絲數已超30萬：月底直播

▲▼館長,陳之漢。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者鄺郁庭／綜合報導

館長陳之漢先前曾被爆料，為挽救陷入困境的健身房事業，頻頻前往中國，企圖尋找金主注資。近日，他在YouTube貼出一支短影音，宣布自己「終於有抖音商業號了」，邀請大家追蹤訂閱，並且會在月底開始直播，目前粉絲數已經超過30萬人。

館長近日在YouTube貼出短片，片中他模仿電影《力王》，高舉手機大喊「大家不用等了」，而他手機螢幕則顯示一個抖音帳號「智慧館長1號」。接著他衝去打破一堵牆，開心大喊「我有抖音商業號了」。

館長日前在直播中透露，12月下旬要前往大陸，會先去廣州參與一天的商務行程，隨後返回廈門準備，「開我人生第一場中國大陸的帶貨節目」。館長透露，找了近百樣產品將在直播中販售，目前團隊還在積極挑選，屆時將公布銷售成績，讓所有人可以一同見證，「有多好我一定跟台灣人報告。」

館長直呼「你等著看，我絕對會做得非常好，我絕對會敲鑼打鼓，把最好的消息來給台灣人看」，中國大陸市場就是大，想要賺錢的人可以考慮前往，「如果你是個人才，為什麼不能去？」

事實上，館長之前就透露，健身房有望在中國大陸拓展，投資者興趣濃厚，雙方談了整整兩天，而這項計畫要等股東親赴台灣健身房場勘，才會做進一步確認。事後，他在直播中還原對話細節，表示對方誠意滿滿，還說賺不賺錢都無妨，「真的賺錢了，我給你一半，沒賺錢算我的」，同時封他為民族英雄。

12/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

開通了！館長嗨曬「抖音商業號」粉絲數已超30萬：月底直播

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

抖音平台宣布將實施一項新的禁令，禁止主播在直播中過度使用美顏效果，並要求真實還原主播的形象，許多人擔心近期在團播中大受歡迎的「楓葉姐姐」首當其衝受到影響。

曝TikTok有設法人配合打詐　內政部轟：小紅書迴避中華民國法律管轄

曝TikTok有設法人配合打詐　內政部轟：小紅書迴避中華民國法律管轄

才開4年！「成吉思汗」高雄館房東開價4.8億售　驚人獲利曝光

才開4年！「成吉思汗」高雄館房東開價4.8億售　驚人獲利曝光

館長痛批藍白：有沒有勇氣去中國談人民未來　你們怕什麼看了就氣

館長痛批藍白：有沒有勇氣去中國談人民未來　你們怕什麼看了就氣

20萬全飛了！健身房「黑卡VIP」淪棄嬰

20萬全飛了！健身房「黑卡VIP」淪棄嬰

