國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

▲2人士涉嫌走私輝達晶片到中國。（圖／路透）

▲2人士涉嫌走私輝達晶片到中國。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國司法部拘押兩名男子，指控他們透過跨境網路走私輝達（Nvidia）先進AI晶片至中國，案情曝光之際正值美方準備放行部分AI晶片合法出口，引發外界矛盾質疑。

檢方指出，遭拘押的紐約居民龔凡月（Fanyue Gong，音譯）與持加拿大護照的袁本林（Benlin Yuan，音譯），自2023年起涉嫌與香港物流商及中國AI公司合作，以偽造文件、假造最終用途等方式轉運受出口管制的H100、H200晶片。他們被控利用美國倉庫更換標籤、偽造報關資料，使晶片看似流向允許地區，實際最終落入中國。

涉案晶片市值達1億6千萬美元，司法部將此案列入「Gatekeeper」專案，強調將持續鎖定偽造出口與非法轉運行為。

此案在美國準備開放H200合法出口之際爆出。美方官員稱，開放H200是避免「完全封鎖」與「全面開放」兩端的折衷；若完全禁止出口，反可能加速中國自製AI晶片的動力。H200效能遠優於目前可合法出口的H20，外界擔憂中國取得後恐大幅提升AI研發能量。

儘管如此，美國執法單位警告灰色供應鏈仍活躍。司法部表示，將持續追查走私路線、防堵敏感技術外流。輝達則強調公司設有嚴格出口審查，不允許未授權轉運。

12/07 全台詐欺最新數據

355 1 5419 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

訓練27歲殺手！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕
快訊／火燒知名石頭火鍋！火煙狂竄...35人16車急灌救
快訊／Pocky巧克力棒出包　來台2產品需回收
又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉
日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分
多家火鍋店上榜　食材驗出違規
快訊／大逆轉！仙塔律師全部認罪了

