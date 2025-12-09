美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

▲2人士涉嫌走私輝達晶片到中國。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國司法部拘押兩名男子，指控他們透過跨境網路走私輝達（Nvidia）先進AI晶片至中國，案情曝光之際正值美方準備放行部分AI晶片合法出口，引發外界矛盾質疑。

檢方指出，遭拘押的紐約居民龔凡月（Fanyue Gong，音譯）與持加拿大護照的袁本林（Benlin Yuan，音譯），自2023年起涉嫌與香港物流商及中國AI公司合作，以偽造文件、假造最終用途等方式轉運受出口管制的H100、H200晶片。他們被控利用美國倉庫更換標籤、偽造報關資料，使晶片看似流向允許地區，實際最終落入中國。

涉案晶片市值達1億6千萬美元，司法部將此案列入「Gatekeeper」專案，強調將持續鎖定偽造出口與非法轉運行為。

此案在美國準備開放H200合法出口之際爆出。美方官員稱，開放H200是避免「完全封鎖」與「全面開放」兩端的折衷；若完全禁止出口，反可能加速中國自製AI晶片的動力。H200效能遠優於目前可合法出口的H20，外界擔憂中國取得後恐大幅提升AI研發能量。

儘管如此，美國執法單位警告灰色供應鏈仍活躍。司法部表示，將持續追查走私路線、防堵敏感技術外流。輝達則強調公司設有嚴格出口審查，不允許未授權轉運。