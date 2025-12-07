　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華郵政新郵附帶票品明年調漲！多項一次貴5元　郵資暫不動

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局（圖／記者謝婷婷攝）

▲中華郵政明年起將調漲部分新郵附帶發行票品價格。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

因應原物料和人事成本上漲，中華郵政明年起將調漲部分新郵附帶發行票品價格，其中貼票卡、護票卡、集郵卡等售價將調漲5元，漲幅約25%到50%。至於郵件和包裹等郵資，中華郵政表示，目前暫無調整規劃，但將持續針對成本、市場和營運等狀況審慎評估各類郵資合理性。

萬物齊漲，中華郵政公司近日公告，自115年起，將調整部分新郵附帶發行票品售價，相關品項調漲5元，漲幅自25%到50%不等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華郵政說明，近來紙張印刷等原物料與基本工資持續上漲，為合理反映成本，中華郵政公司自115年起，調整部分新郵附帶發行票品售價，其中貼票卡原價每張10元，調整為每張15元；護票卡原價每張10元，調整為每張15元；活頁集郵卡含護卡套原價每張單面10元、雙面20元，調整為單面15元、雙面25元；預銷首日戳封原售價為貼用新郵面值加計5元，調整為貼用新郵面值加計10元。

根據統計，貼票卡1年約有18款，每款銷售約450個；護票卡1年約有18到20款，每款銷售約8000個；活頁集郵卡1年約18款，每款銷售約2800個；預銷首日戳封1年約有25到27款，每款銷售約4900個。明年起售價調漲後，推估整體一年最多影響逾35萬購買人次。

由於中華郵政郵件和包裹郵資比民間宅配業者低廉，過往中華郵政曾啟動「國內包裹、快捷郵資調整」評估案，針對未來郵資是否可能調整，中華郵政公司表示，目前暫無調整郵資之規劃，惟肩負國內郵件遞送普及化之義務，須持續對於各項成本結構、服務品質提升、市場變化及營運狀況等因素，審慎評估各類資費合理性，以達永續經營之目標，並確保全國民眾皆可享有價格平穩、品質穩定的郵政服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
朴寶劍超帥素顏！　一早現身小港機場
快訊／軟銀正式簽下徐若熙！　預計公布時間點揭曉
「Nissan全新入門休旅」發表　折合新台幣70萬有找
古錐師喪女5年最痛決定！　「永遠做她最驕傲爸爸」
快訊／台南男斧頭砍女警！　動機曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

讓交通安全成為城市語言　新北跨局處打造「生活化宣導」

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！醫大推：排毒還抗發炎

中華郵政新郵附帶票品明年調漲！多項一次貴5元　郵資暫不動

外出最怕有尿意！一票有感「公廁都濕的」　網曝恐怖經驗：水準差

媽媽「整理一大袋衣服」送無家阿嬤！她很感動...真相網笑翻

國人前3季赴日旅遊破500萬人次　超越疫前全年再創新高　

大學生戶籍寄校「遭疑享雙重福利」　學團澄清：爭取抽宿舍權益

2波變天！　入冬首波冷氣團時間曝

今「大雪」！　6禁忌一次看

快訊／9縣市有感！06：48規模4.4地震　最大震度3級

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

讓交通安全成為城市語言　新北跨局處打造「生活化宣導」

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！醫大推：排毒還抗發炎

中華郵政新郵附帶票品明年調漲！多項一次貴5元　郵資暫不動

外出最怕有尿意！一票有感「公廁都濕的」　網曝恐怖經驗：水準差

媽媽「整理一大袋衣服」送無家阿嬤！她很感動...真相網笑翻

國人前3季赴日旅遊破500萬人次　超越疫前全年再創新高　

大學生戶籍寄校「遭疑享雙重福利」　學團澄清：爭取抽宿舍權益

2波變天！　入冬首波冷氣團時間曝

今「大雪」！　6禁忌一次看

快訊／9縣市有感！06：48規模4.4地震　最大震度3級

直擊／朴寶劍一早電力超飽！超帥素顏現身機場　露臉給拍親切揮手

《戰地風雲6》反作弊系統再立功　已阻239萬外掛官方自豪98%乾淨

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

「金童」唐西奇喜迎二女兒誕生！道奇也來祝賀　有望明日回歸湖人

手搖飲12月限定優惠　爽喝買1送1、免費加料

讓交通安全成為城市語言　新北跨局處打造「生活化宣導」

李帝勳41歲仍有少年感！用帽T、寬褲、球鞋穿出零違和的鄰家氣質

早上6點就開賣！三重古早豆菜麵三輪車　帶筋骨肉湯份量超有誠意

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！醫大推：排毒還抗發炎

禁小紅書蔣萬安轟變共產黨　劉世芳批濫用言論自由：反對警政署打詐？

AAA／好想應徵當吉祥物！　可以跟CORTIS團員抱抱

生活熱門新聞

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

快訊／8級強風來了　明變天「雨最大」地區曝

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

快訊／06：48規模4.4地震　最大震度3級

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

週休三日若過關　上班族怕1狀況：不是減薪

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

廚餘餵豬掰！116年起全面禁止

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

2波變天！　入冬首波冷氣團時間曝

更多熱門

相關新聞

明年1月起郵局不代售火車票　台鐵：APP、超商購票方便　

明年1月起郵局不代售火車票　台鐵：APP、超商購票方便　

中華郵政全台郵局明年1月起停止代售台鐵車票服務，台鐵公司表示，使用「台鐵e訂通」、四大超商購取票更便利，其中超商可以24小時購票和取票，服務不中斷。

暫停近2個月　中華郵政12月恢復寄美國掛號信

暫停近2個月　中華郵政12月恢復寄美國掛號信

郵局「領取台鐵車票」明年元旦走入歷史　中華郵政：手機取票普及

郵局「領取台鐵車票」明年元旦走入歷史　中華郵政：手機取票普及

PCB上游喊漲　南亞、台玻爆逾10萬張大量奪台股人氣王

PCB上游喊漲　南亞、台玻爆逾10萬張大量奪台股人氣王

郵局系統異常「臨櫃業務受影響」　普發1萬可照常領

郵局系統異常「臨櫃業務受影響」　普發1萬可照常領

關鍵字：

中華郵政新郵票品調漲貼票卡郵資成本

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

全台第3家「島語」12/29開幕

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面