中華郵政新郵附帶票品明年調漲！多項一次貴5元　郵資暫不動

▲中華郵政明年起將調漲部分新郵附帶發行票品價格。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

因應原物料和人事成本上漲，中華郵政明年起將調漲部分新郵附帶發行票品價格，其中貼票卡、護票卡、集郵卡等售價將調漲5元，漲幅約25%到50%。至於郵件和包裹等郵資，中華郵政表示，目前暫無調整規劃，但將持續針對成本、市場和營運等狀況審慎評估各類郵資合理性。

萬物齊漲，中華郵政公司近日公告，自115年起，將調整部分新郵附帶發行票品售價，相關品項調漲5元，漲幅自25%到50%不等。

中華郵政說明，近來紙張印刷等原物料與基本工資持續上漲，為合理反映成本，中華郵政公司自115年起，調整部分新郵附帶發行票品售價，其中貼票卡原價每張10元，調整為每張15元；護票卡原價每張10元，調整為每張15元；活頁集郵卡含護卡套原價每張單面10元、雙面20元，調整為單面15元、雙面25元；預銷首日戳封原售價為貼用新郵面值加計5元，調整為貼用新郵面值加計10元。

根據統計，貼票卡1年約有18款，每款銷售約450個；護票卡1年約有18到20款，每款銷售約8000個；活頁集郵卡1年約18款，每款銷售約2800個；預銷首日戳封1年約有25到27款，每款銷售約4900個。明年起售價調漲後，推估整體一年最多影響逾35萬購買人次。

由於中華郵政郵件和包裹郵資比民間宅配業者低廉，過往中華郵政曾啟動「國內包裹、快捷郵資調整」評估案，針對未來郵資是否可能調整，中華郵政公司表示，目前暫無調整郵資之規劃，惟肩負國內郵件遞送普及化之義務，須持續對於各項成本結構、服務品質提升、市場變化及營運狀況等因素，審慎評估各類資費合理性，以達永續經營之目標，並確保全國民眾皆可享有價格平穩、品質穩定的郵政服務。