不再聞癌色變！　花蓮慈濟團隊精準防治與微創治療效果卓著

▲花蓮慈院「消化管早期癌精準防治與微創治療」講座，主持人與民眾互動熱絡，加強健康觀念的印象。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

消化系統健康與生活息息相關，為了幫國人健康把關，早期防治精準介入，花蓮慈院醫療團隊日前於台灣醫療科技展以講座「消化管早期癌精準防治與微創治療」登場，結合公衛、營養和臨床醫師的觀點，傳授消化管健康管理祕訣，以及精準和微創治療的特色。只要掌握早期精準發現、早期接受治療，通常預後良好，民眾不須再聞癌色變。

消化管是從口腔延續到肛門的通道，從食道、胃、小腸、大腸到肛門，肩負食物的運輸、細化、分解和吸收後排出。民以食為天，消化管與進食活動密不可分。有鑑於每年國人十大癌症排行榜，消化系統癌症包括大腸癌、胃癌、食道癌等名列前茅。

▲花蓮慈院簡錫淵醫師帶來結合新型診療與人工智慧判讀的精準內視鏡檢查，吸引眾多民眾聽講。

鑑於台灣的大腸癌罹患率為全球第一，胃癌、食道癌也日漸增多，花蓮慈濟醫院日前於台灣醫療科技展舉辦健康講座「消化管早期癌精準防治與微創治療」，讓大眾更了解怎麼保養身體，掌握早期精準防禦、早期微創治療的健康管理法則，永保健康長治久安。

消化管健康與「飲食」息息相關，食道、胃和腸是身體裡的「內表面」，亦是接觸大量食物及毒素的介面。兼具公衛領域專長的主持人黃思齊先介紹食道癌、胃癌、大腸癌的發生率死亡率、風險因子等流行病學，而「精準防治」即是預防勝於治療，初級預防）避免患病）和次級預防（早診早治）是常保健康的重點。政府提供補助50至74歲民眾每兩年一次糞便潛血檢查，以及針對高風險地區幽門螺旋桿菌篩檢與除菌治療，民眾都可以多加利用，守護自身健康。

▲簡錫淵醫師講解如何以內視鏡特殊光源，檢查出早期的癌症或癌前病變。

營養科童麗霞副主任則以營養師的觀點，介紹消化道癌症之飲食不利因子與「食在注意」之道。包括抽菸、喝酒、嚼檳榔以及飲食過熱、肥胖、胃食道逆流等都可能增加食道癌的風險，尤其是攝氏65度以上的熱飲，對食道等同於「2A致癌物」。飲酒、肥胖和幽門螺旋桿菌則是影響胃癌的主要原因。另肉類、加工肉類以及酒精，都會提高大腸癌的風險。對於國人最易罹患的大腸癌，童麗霞營養師也提出「全植物飲食」攻略，建議以原型食物、多樣化食材以及豆類為主的植物性蛋白，以及種籽和堅果為主的健康脂肪取代動物性脂肪，以循序漸進多素多蔬食的方式探索新食材，減少過度加工食品，達到「腸保健康」的長治久安之道。

▲簡錫淵醫師以微創內視鏡手術精準剝離消化道早期癌前病變。

若真的懷疑可能罹患消化管相關癌症，花蓮慈濟醫院內視鏡進階治療科主任簡錫淵醫師也有篩檢法寶，包括影像強化新型光源、染色劑讓腫瘤現形以及人工智慧三項科技新法來「精準篩查、診斷」，把癌症找出來。

▲營養科副主任童麗霞主講以全植物飲食保養腸胃，遠離消化管癌。

若確定真的罹患早期癌症或僅是癌前病變，也不須驚慌，簡主任表示，「精準微創治療」的方式，可以根治僅存在於黏膜層或黏膜下層的早期癌、癌前病變。精準微創手術不須「開腸剖肚」，也不須在身上打孔洞，而是以進階內視鏡的技術，由自然孔洞進入腸胃道，以微型電刀（長度僅1.5-2mm）將病灶精準從組織上剝離，但這仰賴內視鏡醫師精巧的操作技術，才能準確安全地將病灶剝切乾淨。這種微創治療對病患是一大福音，因為術後恢復很快，空腹時間短、住院時間短，幾乎沒有術後疼痛問題，是早期癌及癌前病變的治療首選。

簡錫淵醫師擁有內視鏡治療超過20年的年資，並累積經驗約五萬多例的經驗，至今已經完成超過五百例的內視鏡腫瘤切除術。他強調，消化管黏膜長出來的癌症越來越普遍，這些癌症都與「吃」有關係，消化管癌症早期發現早期治療，治癒率相當高，因此「精準」的從上游的飲食開始管裡，到確定罹癌下游微創治療，掌握怎麼吃、保養和治療方式，讓大家平時就能照顧自己的腸胃道健康。