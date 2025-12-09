　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

不再聞癌色變！　花蓮慈濟團隊精準防治與微創治療效果卓著

▲▼花蓮慈院「消化管早期癌精準防治與微創治療」講座，主持人與民眾互動熱絡，加強健康觀念的印象。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院「消化管早期癌精準防治與微創治療」講座，主持人與民眾互動熱絡，加強健康觀念的印象。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

消化系統健康與生活息息相關，為了幫國人健康把關，早期防治精準介入，花蓮慈院醫療團隊日前於台灣醫療科技展以講座「消化管早期癌精準防治與微創治療」登場，結合公衛、營養和臨床醫師的觀點，傳授消化管健康管理祕訣，以及精準和微創治療的特色。只要掌握早期精準發現、早期接受治療，通常預後良好，民眾不須再聞癌色變。

消化管是從口腔延續到肛門的通道，從食道、胃、小腸、大腸到肛門，肩負食物的運輸、細化、分解和吸收後排出。民以食為天，消化管與進食活動密不可分。有鑑於每年國人十大癌症排行榜，消化系統癌症包括大腸癌、胃癌、食道癌等名列前茅。

▲▼花蓮慈院「消化管早期癌精準防治與微創治療」講座，主持人與民眾互動熱絡，加強健康觀念的印象。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院簡錫淵醫師帶來結合新型診療與人工智慧判讀的精準內視鏡檢查，吸引眾多民眾聽講。

鑑於台灣的大腸癌罹患率為全球第一，胃癌、食道癌也日漸增多，花蓮慈濟醫院日前於台灣醫療科技展舉辦健康講座「消化管早期癌精準防治與微創治療」，讓大眾更了解怎麼保養身體，掌握早期精準防禦、早期微創治療的健康管理法則，永保健康長治久安。

消化管健康與「飲食」息息相關，食道、胃和腸是身體裡的「內表面」，亦是接觸大量食物及毒素的介面。兼具公衛領域專長的主持人黃思齊先介紹食道癌、胃癌、大腸癌的發生率死亡率、風險因子等流行病學，而「精準防治」即是預防勝於治療，初級預防）避免患病）和次級預防（早診早治）是常保健康的重點。政府提供補助50至74歲民眾每兩年一次糞便潛血檢查，以及針對高風險地區幽門螺旋桿菌篩檢與除菌治療，民眾都可以多加利用，守護自身健康。

▲▼花蓮慈院「消化管早期癌精準防治與微創治療」講座，主持人與民眾互動熱絡，加強健康觀念的印象。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

簡錫淵醫師講解如何以內視鏡特殊光源，檢查出早期的癌症或癌前病變。

營養科童麗霞副主任則以營養師的觀點，介紹消化道癌症之飲食不利因子與「食在注意」之道。包括抽菸、喝酒、嚼檳榔以及飲食過熱、肥胖、胃食道逆流等都可能增加食道癌的風險，尤其是攝氏65度以上的熱飲，對食道等同於「2A致癌物」。飲酒、肥胖和幽門螺旋桿菌則是影響胃癌的主要原因。另肉類、加工肉類以及酒精，都會提高大腸癌的風險。對於國人最易罹患的大腸癌，童麗霞營養師也提出「全植物飲食」攻略，建議以原型食物、多樣化食材以及豆類為主的植物性蛋白，以及種籽和堅果為主的健康脂肪取代動物性脂肪，以循序漸進多素多蔬食的方式探索新食材，減少過度加工食品，達到「腸保健康」的長治久安之道。

▲▼花蓮慈院「消化管早期癌精準防治與微創治療」講座，主持人與民眾互動熱絡，加強健康觀念的印象。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

簡錫淵醫師以微創內視鏡手術精準剝離消化道早期癌前病變。

若真的懷疑可能罹患消化管相關癌症，花蓮慈濟醫院內視鏡進階治療科主任簡錫淵醫師也有篩檢法寶，包括影像強化新型光源、染色劑讓腫瘤現形以及人工智慧三項科技新法來「精準篩查、診斷」，把癌症找出來。

▲▼花蓮慈院「消化管早期癌精準防治與微創治療」講座，主持人與民眾互動熱絡，加強健康觀念的印象。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

營養科副主任童麗霞主講以全植物飲食保養腸胃，遠離消化管癌。

若確定真的罹患早期癌症或僅是癌前病變，也不須驚慌，簡主任表示，「精準微創治療」的方式，可以根治僅存在於黏膜層或黏膜下層的早期癌、癌前病變。精準微創手術不須「開腸剖肚」，也不須在身上打孔洞，而是以進階內視鏡的技術，由自然孔洞進入腸胃道，以微型電刀（長度僅1.5-2mm）將病灶精準從組織上剝離，但這仰賴內視鏡醫師精巧的操作技術，才能準確安全地將病灶剝切乾淨。這種微創治療對病患是一大福音，因為術後恢復很快，空腹時間短、住院時間短，幾乎沒有術後疼痛問題，是早期癌及癌前病變的治療首選。

簡錫淵醫師擁有內視鏡治療超過20年的年資，並累積經驗約五萬多例的經驗，至今已經完成超過五百例的內視鏡腫瘤切除術。他強調，消化管黏膜長出來的癌症越來越普遍，這些癌症都與「吃」有關係，消化管癌症早期發現早期治療，治癒率相當高，因此「精準」的從上游的飲食開始管裡，到確定罹癌下游微創治療，掌握怎麼吃、保養和治療方式，讓大家平時就能照顧自己的腸胃道健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵
快訊／新北刑大代理副隊長遭檢舉　檢調約談3人
快訊／中國、俄羅斯11架軍機　進入南韓「防空識別區」
新竹貴婦下載App　慘遭詐騙1500萬
李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論
南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市教育局2025年終成果亮相！　建設力、教學力、守護力全面躍進

台南原民文化巡迴列車再出發！　走進18校帶孩子看見多元

5COOL音樂節攻略曝！　接駁路線、停車資訊、黃金台三線一日遊全打包

冬季健走！花蓮山海漫步12∕13登場　全程5公里3C家電帶回家

不再聞癌色變！　花蓮慈濟團隊精準防治與微創治療效果卓著

血液癌末重獲生機！台灣「CAR-T」重鎮慈院分享國際治療經驗

天黑路滑害後輪懸空卡邊坡！男受困產業道路　枋寮警助脫困

小腳步的大風景！花蓮再添2歲專班托育　「就近平價優質」原則

全台首條！台灣好行「縱谷花蓮線」　通過碳足跡認證

傳統製造業標竿！台鹽連八金稱霸TCSA　門市也拿下台南ESG認證

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

台南市教育局2025年終成果亮相！　建設力、教學力、守護力全面躍進

台南原民文化巡迴列車再出發！　走進18校帶孩子看見多元

5COOL音樂節攻略曝！　接駁路線、停車資訊、黃金台三線一日遊全打包

冬季健走！花蓮山海漫步12∕13登場　全程5公里3C家電帶回家

不再聞癌色變！　花蓮慈濟團隊精準防治與微創治療效果卓著

血液癌末重獲生機！台灣「CAR-T」重鎮慈院分享國際治療經驗

天黑路滑害後輪懸空卡邊坡！男受困產業道路　枋寮警助脫困

小腳步的大風景！花蓮再添2歲專班托育　「就近平價優質」原則

全台首條！台灣好行「縱谷花蓮線」　通過碳足跡認證

傳統製造業標竿！台鹽連八金稱霸TCSA　門市也拿下台南ESG認證

麻古茶坊芋頭季「金絨芋泥」新上市　COMEBUY開賣沖繩黑糖系列

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵：一點都不意外

吵架怒賣老公送的卡地亞　人妻「氣消超後悔」狂盧原價贖回

全台第一人！最強高中生Ray獲頒「2025最佳實境直播主」嗨翻

青森縣地震影響　《魔物獵人》發表會急取消　官方祈願平安無事

陳詩媛懷孕「雙腿還是超細」！正面看不出是孕婦 依偎王齊麟拍貼閃炸

派拉蒙砸3.5兆「搶親」華納兄弟　怒轟Netflix：根本好萊塢災難

死因不詳！俄駐北韓大使「突然死亡」享壽70歲　金正恩哀慟崩潰

萬華現2字頭「超便宜法拍公寓」　內行點貓膩：出手前三思

【阿嬤覺得你冷】怕貓冷幫牠穿毛帽毛衣　貓想逃還被抓回來XD

地方熱門新聞

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

不只看診更是行動醫院台南市立醫院智慧巡迴車啟動偏鄉照護新革命

行車視野關鍵　隔熱紙透光率新規定請留意

少林寺正武道武術教練營開訓！蕭川義免費授課男女老少都能練

桃園文化資產　新增三項市定民俗

嘉義攜手任天堂　台灣燈會打造超級瑪利歐燈區

新北優良公寓大廈評選出爐　侯友宜：讓城市更宜居

大園區航科國小新校舍動土　採用綠建築設計

桃園女性新經濟創生行動年會　發表女力關鍵報告

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

男受困產業道路　警急救援脫困

全國首創桃園「行動電腦斷層（CT）醫療車」正式啟動

2025德妮嗨派對」西遊記登場！吸引近千組親子闖關

更多熱門

相關新聞

無傷口「碎化刀」治胰臟癌關注升溫　醫：超音波打不到就不能做

無傷口「碎化刀」治胰臟癌關注升溫　醫：超音波打不到就不能做

最新的癌症微創療法「碎化刀」，目前正在國內進行人體試驗， 主要鎖定傳統治療難以處置的肝膽胰癌症。醫師說，碎化刀不會在身上留下傷口，民眾有高度期待，許多人在門診詢問，但也發現有不少誤解，要注意碎化刀僅適用於超音波「看得見」的腫瘤，癌細胞若已擴散亦不宜，絕非萬能。

看中16坪預售屋！爸媽提1條件「才願意贊助」　網狂點頭

看中16坪預售屋！爸媽提1條件「才願意贊助」　網狂點頭

亞太腫瘤消融年會圓滿閉幕　台灣引領精準醫療新潮流

亞太腫瘤消融年會圓滿閉幕　台灣引領精準醫療新潮流

小煩惱其實是幸福徵兆？用「好問題」心態解鎖正向人生

小煩惱其實是幸福徵兆？用「好問題」心態解鎖正向人生

5 個方法幫你停止內耗

5 個方法幫你停止內耗

關鍵字：

聞癌色變腸胃安康煩惱精準防治微創治療

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

台灣客「死守電視」　一票台人曝真相笑噴

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面