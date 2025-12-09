看AAA誤認「2韓星是台灣藝人」　網驚：他們生日同天、都rapper

▲網友看AAA誤認「2韓星是台灣藝人」。由左至右分別是安乾鎬、王淨、韓知城、婁峻碩。（圖／翻攝自Instagram@cortis、_ginglebellaaa、_doolsetnet、shoumethemoneyxx）

圖文／CTWANT

南韓新人男團CORTIS一出道就獲得廣大關注，近日登上AAA頒獎典禮表演，沒想到台灣網友發現成員KEONHO（安乾鎬）的清秀外型與台灣演員王淨極為相似。此外，也有網友誤認韓團Stray Kids成員HAN（韓知城）是台灣歌手婁峻碩，認為兩人外型相似度也不小，兩人甚至生日同樣為9月14日、都是饒舌（rap）擔當，引發網友熱議喊：「都是帥哥！讓人有記憶點！」

亞洲明星盛典「2025 AAA頒獎典禮」於12月6、7日在高雄世運圓滿落幕，不過隨後社群平台Threads上掀起「撞臉」討論。大票網友指出，Stray Kids成員HAN有些角度與婁峻碩很相似，甚至直接誤認是對方。

網友紛紛直喊「超好笑，韓知城是韓版婁峻碩，婁峻碩是台版韓知城」、「還以為只有我覺得像」、「哈哈哈哈不行了，已經看到韓知城不只一次被說像婁峻碩」、「原來婁峻碩也有表演AAA喔」；不過同時不少粉絲認為一點都不像。值得一提的是，HAN與婁峻碩皆是9月14日生日，在團內定位亦同樣是rapper。

此外，CORTIS忙內成員KEONHO的外型也被網友認為神似王淨，兩人皆擁有神級五官和清秀外表。網友紛紛討論表示「終於有人跟我一樣覺得他很像王淨了」、「終於有人發現了！！！我第一反應也是」、「果然長得好看的人都可男可女」、「一模一樣，王淨失散的弟弟」、「我就一直覺得安乾鎬長得好像一個人，沒錯，就是王淨」。

