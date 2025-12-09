　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「最美高冷隨扈」又爆紅！　出身武術世家還曾待過「少林寺」

▲中國最美保鑣嚴月霞。（圖／翻攝自微博）

▲中國最美保鑣嚴月霞。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日與妻子碧姬（Brigitte Trogneux）一同訪中。碧姬身旁的貼身保鑣「嚴月霞」又再次因高冷清秀的外型，加上目光如鷹，在網上爆紅。不少人稱她是中南海最美保鑣。

綜合陸媒報導，「嚴月霞」全程陪同法國第一夫人碧姬參觀貓熊大基地的影片在網路上瘋傳。影片中，她貼身陪同碧姬觀賞可愛的貓熊，並無時無刻都警戒著周遭的遊客，並讓眾人與碧姬保持安全距離。

▲嚴月霞陪同法國第一夫人碧姬。（圖／翻攝自微，上同）

▲▼嚴月霞再次爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲▼嚴月霞再次爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲▼嚴月霞再次爆紅。（圖／翻攝自微博）

這並非是「嚴月霞」首次爆紅，她在今年初貼身護衛泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）、2023年陪同敘利亞總統夫人阿斯瑪，也都同樣爆紅過。

據悉，嚴月霞出生於武術世家，河南信陽人，父親是退役特種兵，在父親的言傳身教下，她對武術的熱愛與日俱增，更進入少林寺深造。她以優異的成績考入北京體育大學武術專業，更曾打敗過5位日本空手道冠軍，後入選國家武術隊，2015年特招進入中南海警備局，晉升國家級安保人員。

▲▼中國最美保鑣嚴月霞。（圖／翻攝自微博）

▲▼嚴月霞今年初貼身護衛泰國總理貝東塔。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國最美保鑣嚴月霞。（圖／翻攝自微博）

網傳「嚴月霞」少林寺俗家弟子，精通太極拳、散打、擒拿術，還掌握「五華鐵砂掌」。

不過有資料指出，「嚴月霞」的真名為「徐瑾」，依據為泰國總理訪華期間，胸章署名及公安部特勤局公開資料。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

馬克宏：中國若不縮減順差　將啟動關稅反制

馬克宏：中國若不縮減順差　將啟動關稅反制

法國總統馬克宏在結束訪中行程後接受專訪時透露，他在北京期間向中方高層明確表示，若中國持續維持對歐盟的龐大貿易順差而不採取行動，歐盟將仿效美國做法對中國商品課徵關稅。

爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認

爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認

陸學者：習近平與馬克宏再釋中法互信訊號

陸學者：習近平與馬克宏再釋中法互信訊號

馬克宏大讚孫穎莎「很厲害！」　

馬克宏大讚孫穎莎「很厲害！」　

罕見！習近平陪同馬克宏訪成都

罕見！習近平陪同馬克宏訪成都

