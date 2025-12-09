快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今天水氣最多，北北基宜大雨特報！中央氣象署表示，東北季風影響，今日宜蘭、基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。

►大雨特報

基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

氣象署持續發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周三上午，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，今天天氣與周一類似，東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨較持續、明顯，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩；氣溫方面，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，白天高溫北部及宜花為21至23度，而其他地區可來到26至28度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，周三東北季風減弱，水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；周四東北季風稍增強，周五東北季風影響，迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部及恆春半島雲量偏多，偶有零星降雨機率，其中基隆北海岸、大台北山區及宜花降雨較明顯些。

氣象署提醒，周六東北季風增強，冷空氣逐漸南下，迎風面的北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨；周日、下周一冷空氣影響，水氣減少，各地天氣明顯轉涼，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島仍有零星降雨機率，預測中部以北及宜花低溫13~15度，南部、台東15~17度。