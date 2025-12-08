桃園女性新經濟創生行動年會　發表女力關鍵報告打造精準婦女政策

▲桃園女性新經濟創生行動年會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府婦幼局8日於市立圖書館總館微光廳，舉辦「114年桃園女性新經濟創生行動年會－如果轉運站」，吸引來自公部門、企業界、社福界與地方創生團隊逾180人參與。市長張善政表示，本次年會發表《桃園女力關鍵報告》，完成5區婦女人力與需求盤點，依據各區特性規劃更精準的婦女培力與發展路徑，協助婦女找到適合的成長方向。

張善政市長於現場揭示「桃園女力兩大行動」，並為五組入圍的婦女創新團隊頒發獎狀，展現桃園以政策實力支持女性成長，落實「女力就是人才力，人才力就是城市競爭力」的核心理念。

▲頒發獎狀予7組入圍的婦女創新團隊。（圖／市府提供）

本次年會以「數據力 × 行動力 × 影響力」為主軸，發表《數據之上織共好：桃園女力關鍵報告》，從資料洞察、城市趨勢到解方實踐，全面探討女性新經濟、友善職場、城市韌性與地方創生等重要議題，期待透過跨界串聯女性、企業、組織與政府，共同描繪女性友善城市的行動藍圖，讓桃園成為支持女性人生發展的最佳「轉運站」。

▲市長張善政聽取婦幼局長杜慈容說明《桃園女力關鍵報告》內容。（圖／記者楊淑媛攝）

婦幼局局長杜慈容表示，在桃園的城市發展中，「女性」是不可或缺的主角。桃園市政府於113年率先全國成立「婦幼發展局」，並以經濟力、社會力、性平力三大主軸，以多元共融打造女性共好的桃園。

依據《桃園女力關鍵報告》調查，桃園市為六都中初婚年齡最早、出生率最高、女性勞動參與率亦最高的城市，女性在家庭與職場間的多重負荷，是推動城市永續的重要挑戰。在性別比方面，桃園市女性多於男性性別比為0.97；桃園市與台中市結婚率最高，但目前桃園市的離婚率居六都之首；桃園市13行政區中，復興區結婚和離婚率為全市最高。

▲婦幼局長杜慈容(右五)與婦女創新團隊。（圖／記者楊淑媛攝）

在數據基礎上，婦幼發展局今年更推動在地服務實踐，於蘆竹、桃園、楊梅、大溪與復興五區培力地方團隊，展開女性經濟支持方案，包括地方產業整合、婦女合作經濟、台新跨味共創、企業職家友善等行動，透過地方共創與跨域合作，累積女性經濟與生活支持的多元行動能量。

本次年會規劃兩大主題論壇，聚焦「職家女性與友善職場」及「地方創生與經濟行動」，期透過論壇、成果發表與展覽，串聯城市治理、地方創生與女性行動，展現桃園女力在經濟、職場與社會中的多元實踐，持續推動桃園邁向更加性別友善、共好共榮的城市。本次展覽內容後續將移展至桃園市婦女館2樓北區婦女中心，歡迎有興趣的市民朋友前往觀展，展期至12月底止。《數據之上織共好：桃園女力關鍵報告》。