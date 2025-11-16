　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園新住民暨多元文化故鄉季　打造友善多元世界桃園

▲桃園新住民暨多元文化故鄉季

▲桃園新住民暨多元文化故鄉季，打造友善多元世界桃園。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

114年度桃園市新住民暨多元文化故鄉季活動，16日於桃園區藝文廣場展開。副市長王明鉅於活動中，頒獎表揚新住民傑出楷模、績優服務人員、友善社區、企業及學校等單位並表示，今年文化季延續多元共融精神，讓各國新住民朋友相互交流、分享家鄉飲食文化，認識各國風情，期新住民能安心生活、落地生根，與桃園共同成長。

▲桃園新住民暨多元文化故鄉季

▲婦幼局副局長陳先（(後排右4）與桃園市印尼文化交流協會成員。（圖／記者楊淑媛攝）

王明鉅說，桃園是全臺新住民人口最多的城市之一，市府自婦幼發展局成立以來，持續推動新住民服務與文化交流，不僅將新住民事務會報由每年2次提升至4次，也增設「新住民事務科」，投入更多人力與資源，讓政策推動更全面、更貼近需求。

▲桃園新住民暨多元文化故鄉季

▲異國特色商品展攤。（圖／記者楊淑媛攝）

婦幼發展局局長杜慈容表示，今年活動以「多元文化、世界桃園」為主題，融合10餘國美食、文化展演與體驗活動，邀請20組新住民、原住民及客家團隊演出，並規劃70攤以上國際美食市集、手作DIY、異國服飾體驗及主廚創意料理示範。透過多樣化活動促進交流，不僅協助市民更了解新住民文化，也讓新住民更容易融入城市生活，共同打造具多元魅力的國際城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全球最富裕城市排行出爐！東京奪冠　台灣「5座城市」名次曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園新住民暨多元文化故鄉季　打造友善多元世界桃園

敏盛醫療體系50週年　響應ESG永續行動淨灘護海洋

推動善念文化　桃園市好人好事代表「八德獎」表揚

東益成商號67週年慶feat.埔里社廳150年　大埔城故事館今開啟營運

快訊／國道3號屏東車禍　鬼切車道撞上2人送醫

新北山佳河濱公園設施大升級　棒壘球場、遙控賽車場全新啟用

新北攜手政大推動路殺防治　10處生態廊道串聯友善棲地

草屯鎮奪南投第73屆運動會總錦標　田徑3項目4選手破大會紀錄

南投伯公照護評核績優單位　草屯南埔社區、埔基長照分獲第一

南投縣頒獎表揚空品防治績優單位　霧社水庫防汛工程獲特優獎

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

A柱死角害命！老婦遭車「吸入」輾斃　女兒10公尺外崩潰：我媽走了

桃園新住民暨多元文化故鄉季　打造友善多元世界桃園

敏盛醫療體系50週年　響應ESG永續行動淨灘護海洋

推動善念文化　桃園市好人好事代表「八德獎」表揚

東益成商號67週年慶feat.埔里社廳150年　大埔城故事館今開啟營運

快訊／國道3號屏東車禍　鬼切車道撞上2人送醫

新北山佳河濱公園設施大升級　棒壘球場、遙控賽車場全新啟用

新北攜手政大推動路殺防治　10處生態廊道串聯友善棲地

草屯鎮奪南投第73屆運動會總錦標　田徑3項目4選手破大會紀錄

南投伯公照護評核績優單位　草屯南埔社區、埔基長照分獲第一

南投縣頒獎表揚空品防治績優單位　霧社水庫防汛工程獲特優獎

電競元年！台灣選手奪《聯盟戰棋》世界冠軍、456萬獎金

異世界千萬作《Re:0》明年4月播！預告釋出邁賢者塔神篇章

普發現金全台2.8萬台ATM今啟用　特色據點遍及捷運百貨超商

親子旅遊新選擇！帶孩子輕鬆玩轉新南威爾士州

深度旅遊推薦：在新南威爾士州　用腳步讀懂一座城市的靈魂

探索新南威爾士州！從世界地標到海岸藝術、藍色山脈與海豚之都一次看

遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱

相關新聞

桃園社造博覽會　看見「落地開花」故事

桃園社造博覽會　看見「落地開花」故事

桃園市新移民女性關懷協會和桃園市築夢家族社區兒童發展協會，於2025桃園社造博覽會分別以「新台味、心之味-酸甜苦辣新”造”咖」和「雁行之旅-熟能聲巧，藝起來」為主題，在3倉主題展區「落地開花」，展出如何透過社造，結合各界助力，在身處的社會環境，讓它變得更美好。

用「義式烤雞」拜祖先...驚呆公婆

用「義式烤雞」拜祖先...驚呆公婆

越南檸檬果凍上課去　幼兒園玩出彩色文化饗宴

越南檸檬果凍上課去　幼兒園玩出彩色文化饗宴

桃園新住民月嫂人才培訓　月子餐料理很多元

桃園新住民月嫂人才培訓　月子餐料理很多元

桃園奧林匹克運動會　期孩子運動中成長

桃園奧林匹克運動會　期孩子運動中成長

關鍵字：

桃園新住民多元文化世界桃園婦幼局

讀者迴響

最夯影音

更多
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣
官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面