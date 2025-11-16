▲桃園新住民暨多元文化故鄉季，打造友善多元世界桃園。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

114年度桃園市新住民暨多元文化故鄉季活動，16日於桃園區藝文廣場展開。副市長王明鉅於活動中，頒獎表揚新住民傑出楷模、績優服務人員、友善社區、企業及學校等單位並表示，今年文化季延續多元共融精神，讓各國新住民朋友相互交流、分享家鄉飲食文化，認識各國風情，期新住民能安心生活、落地生根，與桃園共同成長。

▲婦幼局副局長陳先（(後排右4）與桃園市印尼文化交流協會成員。（圖／記者楊淑媛攝）

王明鉅說，桃園是全臺新住民人口最多的城市之一，市府自婦幼發展局成立以來，持續推動新住民服務與文化交流，不僅將新住民事務會報由每年2次提升至4次，也增設「新住民事務科」，投入更多人力與資源，讓政策推動更全面、更貼近需求。

▲異國特色商品展攤。（圖／記者楊淑媛攝）

婦幼發展局局長杜慈容表示，今年活動以「多元文化、世界桃園」為主題，融合10餘國美食、文化展演與體驗活動，邀請20組新住民、原住民及客家團隊演出，並規劃70攤以上國際美食市集、手作DIY、異國服飾體驗及主廚創意料理示範。透過多樣化活動促進交流，不僅協助市民更了解新住民文化，也讓新住民更容易融入城市生活，共同打造具多元魅力的國際城市。