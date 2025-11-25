▲桃園女性人口逾117萬，婦幼局攜手婦團打造完整健康網絡。（圖／婦幼局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府婦幼發展局25日於平鎮區南區婦女中心，辦理南區及北區婦女中心年度聯合成果展暨第4次婦團聯繫會議。婦幼局局長杜慈容表示，桃園市女性人口逾117萬人，婦女中心透過婦女服務方案、婦女學苑、女路方案及各式展覽活動，回應女性在不同生命歷程的需求。

杜慈容強調，婦幼發展局相當重視與民間婦團的合作關係，婦團是政策推動的最佳夥伴，未來將持續透過聯繫會議、培力課程與政策補助，共同提升桃園市婦女福利發展量能，明（115）年婦女節將以「婦女健康」為年度核心主軸，邀請婦團共同打造更完整的健康支持網絡。

▲桃園南區及北區婦女中心年度聯合成果展暨第4次婦團聯繫會議。（圖／婦幼局提供）

婦幼局鼓勵更多婦團於115年度踴躍申辦以婦女健康為主軸的相關活動及服務方案，積極串聯南、北區婦女中心、區域醫療院所、各區國民運動中心、里辦公處、社區組織及婦女團體等相關單位串聯在一起，建構多層次、可近性高的婦女健康支持網絡。透過跨域合作，不僅強化婦女在日常生活中的健康促進與自我照顧能力，也深化婦女權益及性別平等的公共倡議，公私部門同心協力讓婦幼幸福的種子在本市每一個角落發芽茁壯。

未來，婦幼局將持續整合多元資源，推動更多貼近在地需求的婦女健康行動方案，與民間團體攜手打造更具包容力與支持性的城市環境，朝向性別友善與婦女福祉全面提升的願景前進。