聖馬爾定醫院點亮聖誕馬槽　傳遞溫暖祝福

聖馬爾定醫院點亮聖誕馬槽 送上祝福與平安

記者翁伊森／嘉義報導

為迎接充滿祝福與盼望的聖誕季節，聖馬爾定醫院於近日在一樓大廳舉行「聖誕馬槽點燈活動」。並邀請嘉義市衛生局廖育瑋局長、衛生局王鳳玉科長及聖馬爾定醫院陳美惠院長共同參與點燈祈福儀式。點燈象徵著光的降臨，也象徵在醫療場域中，溫暖、陪伴與希望的持續延展，讓每位病患與家屬都能在歲末時刻感受到療癒的力量。期盼透過一年一度的點燈傳統，將聖誕的祝福帶入醫院的每一個角落。



儀式開始後，由嘉義教區民生堂主任司鐸阮明然神父，帶領眾人祈禱，以光明、平安與慈愛為核心，為醫院內辛勤工作的醫療團隊、充滿勇氣的病友，以及默默陪伴的親屬們獻上祝福。廖育瑋局長則代表嘉義市衛生局致上感謝，肯定聖馬醫療團隊多年來在地深耕的辛勤付出。她也指出，正如近期「幸福城市大調查」中嘉義市再度榮獲全國第一，這份榮耀源自堅強的團隊力量，而聖馬爾定醫院同樣以溫度與專業，成為支持城市幸福的重要力量。





聖馬爾定醫院陳美惠院長表示：「每年聖誕節，我們都以馬槽點燈象徵天主慈愛降臨人間，而聖誕所帶來的，正是一份能撫慰人心的希望。」她也分享了一則近期溫馨的故事：同一名產婦在12年前與今年都因羊水栓塞陷入險境，但在醫療團隊堅強而專業的努力下，母子兩次都平安度過難關，順利迎接這個美麗世界。陳院長強調，生命會影響生命，愛也會彼此傳遞，每一道愛的流動，都如同一束光，照亮他人的生命。也期盼今日的點燈儀式，能為所有人帶來平安與祝福。



聖馬爾定醫院表示，除了展示象徵耶穌誕生的馬槽布置外，醫院內外亦佈置多處聖誕裝飾，營造充滿平安氣息的節慶氛圍。希望醫療空間不只是治療的場所，更是充滿關懷、信念與凝聚力的社群。也期盼聖誕的光能一路陪伴每位病患走過療癒旅程，使醫護人員在繁忙與壓力中，能因節慶所象徵的愛與希望而重新獲得力量。活動在溫馨的樂聲與點亮的燈火中圓滿結束，也象徵著新一年溫暖與希望的開始。