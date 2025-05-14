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罕見「骨盆相連」4臂3腿連體嬰成功分離！　動員60醫護15小時手術

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 1歲連體嬰接受15小時手術成功分離。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一對年僅1歲的雙胞胎姊妹胸腔、腹部與骨盆相連，情況相當罕見且複雜，動員近60名醫護，耗時15小時才完成分離手術，目前仍在兒童加護病房觀察，所幸術後狀況穩定，但未來仍需進行多次重建手術。

《每日郵報》報導，這對名為基拉茲（Kiraz）與阿魯納（Aruna）的姊妹屬於極罕見的「三肢坐骨型連體嬰」（tripus ischiopagus），代表兩人骨盆相連，共有3條腿並共用多個重要器官，手術風險極高。根據統計，這類連體嬰僅所有病例約6%。

分離手術10日在巴西戈亞斯州（Goiás）進行，主刀醫師卡利爾（Zacharias Calil）坦言，「這是我們動過最複雜的手術之一」，團隊包含16名外科醫師，由麻醉科、泌尿科、兒科與骨科等專科醫師每4小時輪班，盡可能快速完成以降低併發症風險，整場手術花費約31萬英鎊（約新台幣1250萬元）。

醫療團隊為這場高難度手術準備數月，半年前在雙胞胎體內植入可擴張皮膚的充氣裝置，使周圍皮膚伸展及生長，為分離後的重建手術提供足夠組織。

根據估計，每20萬名新生兒中僅有一例連體嬰，其中約40%至60%胎死腹中，約35%僅存活一天。儘管醫療技術已大幅進步，分離手術仍極具風險，自1950年代以來，成功讓雙胞胎中至少一人存活的比例約為75%。

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