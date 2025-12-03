網紅「乘號」遭設局！被逼轉帳17萬顆泰達幣　2人收押主嫌在逃

記者陳以昇／新北報導

知名網紅Youtuber「乘號」驚傳遭設局強盜，他因轉型虛擬貨幣投資，日前與一名素昧平生的網友相約新莊宏匯廣場談論投資，不料卻遭對方夥同共犯在停車場埋伏，強押上車限制行動，並洗劫17萬顆泰達幣市價約台幣500多萬元及現金9萬元。新莊警分局獲報後，立即成立專案小組，在案發不到24小時內火速逮捕吳、李2名嫌犯，詢後遭羈押禁見，另鎖定陳姓主嫌全力追緝中。

▼新莊警在三重逮捕吳男。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

「乘號」原以遊戲教學直播為主，近年轉型投資虛擬貨幣。日前，一名陳姓網友主動聯繫乘號，謊稱自己投資失利，向乘號討教經驗，雙方在網路上交流長達半年。上個月（11月）29日晚間7時許，陳男向乘號表示受益良多，並主動提出見面討論投資。雙方相約在新莊宏匯廣場吃飯，乘號不疑有他，赴約前往。

不料，這竟是一場精心策劃的「鴻門宴」。當乘號依約前往新莊區中央路一帶的「中貴站停車場」時，陳男藉故要求乘號上車拿「禮物」。此時，陳男夥同事先埋伏在停車場草叢的32歲吳男、31歲李男衝出，強行將被害人押上車並控制行動自由。

陳男等3人在車內逼迫乘號轉帳，共洗劫了17萬顆USDT泰達幣（市價約台幣500多萬）及現金9萬元。得逞後，他們將乘號載至桃園機場附近丟包。新莊分局獲報後，立即成立專案小組，並報請新北檢指揮偵辦。迅速鎖定3人身分，並在案發後不到24小時內，循線在三重、新莊將吳男、李男等2人拘提到案。警訊後依妨害自由、強盜及傷害等罪移送新北地檢署偵辦，2人均遭裁定羈押禁見。至於34歲的陳姓主嫌，目前已鎖定身分，正全力查緝中。

▼警方在新莊逮捕李男到案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警訊後依妨害自由、強盜及傷害等罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）