貴婦奈奈醫美詐財案　前男友父親「只看婦產科」不起訴

▲貴婦奈奈前男友的父親黃立雄被控詐欺5千萬元案，檢察官調查後處分不起訴。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者劉昌松／台北報導

貴婦奈奈被控以投資醫美名義詐騙上億元，為了躲債，跟著前男友黃博健一家人先後逃亡加拿大遭通緝，其中黃博健的父親黃立雄去年返台歸案，台北地檢署調查黃立雄只是掛名診所院長，但只看婦產科門診，不管經營也沒接觸醫美事業，8日以罪嫌不足等理由處分不起訴黃立雄。貴婦奈奈和黃博健、妹妹黃千芳涉案部分，另案持續偵辦中。

貴婦奈奈(本名蘇陳端)藉著知名部落客的高人氣，和前男友黃博健在2011年開設博全生技公司，並由黃博健的名醫父親黃立雄當「杏立博全」診所負責人，向金主募股投資醫美產業，但診所在2018年12月無預警惡性倒閉，黃家人與貴婦奈奈先後逃往美國會合後，輾轉入境加拿大逃匿。

▲北檢仍在偵辦貴婦奈奈(蘇陳端)被控投資詐騙案。（資料照／ETtoday攝影中心）

北檢在2019年陸續對貴婦奈奈、黃博健、黃立雄以及擔任會計的妹妹黃千芳發布通緝，其中因為擔心被黑道堵人討債的黃立雄與妻子，等到2024年風聲過了之後，一起搭機返台，黃立雄經檢察官訊問，交保50萬元，結束6年的逃亡生活。

檢察官調查，控告黃立雄詐欺的共有3人，總金額約5千萬元，但他們都沒有見過黃立雄，相關投資方案都是與黃博健聯繫，並取得黃博健私人名義開立的借據作為擔保，黃立雄雖然是診所院長，但不負責經營，且未參與醫美業務，因此處分不起訴。

至於貴婦奈奈2025年5月返台投案後，被檢察官諭令交保200萬元，限制出境出海及住居並接受科技監控，她和前男友黃博健、黃千芳被控詐欺案件，仍在北檢偵辦中。另外，黃立雄妻子黃林麗真當時因涉及另外一起400萬元詐欺案遭通緝，跟著黃立雄回台後，先前已由士林地檢署處分不起訴。