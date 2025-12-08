三寶聯結車亂轉彎！小貨車閃不過猛撞　駕駛雙腿全斷卡車內

記者楊熾興／桃園報導

42歲黃姓男子上午駕駛聯結車未依規定左轉，造成對向由54歲湯姓男子駕駛的小貨車撞擊，因撞擊力道太大，湯男卡在車內，經救護人員救出後發現雙腿都已經骨折及多處擦挫傷，送往長庚醫院就治。雙方均未飲酒，相關肇事責任待進一步釐清。

▲小貨車猛撞違規左轉聯結車，駕駛湯男被夾在車內，消防人員合力救出。（圖／蘆竹警分局提供、下同）

警方調查，8日上午9時30分許，桃園市蘆竹區南青路與大華街口發生一起砂石車與小貨車相撞之交通事故，黃男駕駛聯結車，行駛至南青大華街口時左轉往大華街方向，與南青路直行 往南崁方向由姓湯男駕駛小貨車發生碰撞。

▲同一路段後方又發生水泥預拌車與自小客之車禍，幸無受傷受困。（圖／蘆竹警分局提供）

因小貨車撞擊力道太大，湯男卡在被撞擊變形駕駛室內，經救護人員合力救出，發現他腳部骨折及多處擦挫傷，送往長庚醫院就治。雙方均未飲酒，初步分析砂石車駕駛未依規定轉彎，相關肇事責任待進一步釐清。

該路段除此件車禍事故發生後，該路口後方又發生一起水泥預拌車與自小客之車禍，造成南青路往南崁方向塞車，請用路人行經該路口時務必小心駕駛。蘆竹分局呼籲行經路口時，務必遵守交通號誌指示，切勿搶快或違規行駛以確保自身和他人安全。