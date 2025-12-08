　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新北深夜車禍　「轎車擦撞2機車」3人送醫　

▲▼新北深夜車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北三芝區7日深夜發生車禍，3人送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、趙蔡州／新北報導

新北市三芝區北新路、北海福座附近路段7日深夜11點多發生一起車禍事故，1輛轎車與2輛機車碰撞，造成3人受傷。

救護人員趕到後，發現一名20多歲女騎士意識清楚，另一名20多歲男騎士摔落約半公尺邊坡，意識清楚，還有一名機車乘客、20多歲男子有擦挫傷，意識清楚，3人皆被送往淡水馬偕醫院治療。

事故發生後，北新路往淡水方向道路一度封閉，目前已恢復通車，詳細車禍原因待警方進一步調查釐清。

台東縣成功鎮7日上午發生死亡車禍，73歲李姓祖父開車載著孫子29歲李姓男子準備到市區參加公務員特考，不料行經台11線116.4公里處時不明原因路邊電箱，送醫後不治。李男是鎮公所約聘人員，因為想轉為正式人員，所以才會去參加特考，不料路程中發生意外，公所同事得知他的死訊都非常不捨。

