快訊／新北深夜車禍　「轎車擦撞2機車」3人送醫　

▲新北三芝區7日深夜發生車禍，3人送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）
記者陳以昇、趙蔡州／新北報導
新北市三芝區北新路、北海福座附近路段7日深夜11點多發生一起車禍事故，1輛轎車與2輛機車碰撞，造成3人受傷。
救護人員趕到後，發現一名20多歲女騎士意識清楚，另一名20多歲男騎士摔落約半公尺邊坡，意識清楚，還有一名機車乘客、20多歲男子有擦挫傷，意識清楚，3人皆被送往淡水馬偕醫院治療。
事故發生後，北新路往淡水方向道路一度封閉，目前已恢復通車，詳細車禍原因待警方進一步調查釐清。
