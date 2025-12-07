「老公」竟是人夫！網戀2年遭索百萬還挨告跟騷　彰化女心寒提告

▲女網友陷入網戀遭詐騙123萬餘元。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名女子墜入網戀2年，互稱老公老婆，對方經常以經營電商需周轉為由，陸續向她索取123萬餘元，事後發現他是名阿兵哥，早已結婚，積欠貨款全是編造。男子得知謊言遭戳破後竟變臉怒嗆「要告去告」隨即神隱，反控對方跟騷，女子因此憤而提告求償。法官認定男子積欠款項屬實，判決須全數返還、並加計利息。

根據判決書，原告女子主張，她在網路上認識男子。認識之初，對方便出示身分證，佯稱自己單身，雙方進而交往成為情侶。交往期間，兩人以「老公」、「老婆」互稱，更不斷向其表示「會與其共度一生」、「只愛原告」、「認識妳是最大的幸運」等甜言蜜語，讓她深信對方有結婚誠意，男子在交往期間，屢次以各種理由開口要錢。出於對「未來伴侶」的信賴與支持，她不遺餘力地籌錢、她陸續交付的金錢總計達123萬3,599元。借錢給對方，甚至因此讓自己負債累累。

未料女子發現摯愛的老公「早已結婚」，她質問對方為何欺騙她長達兩年、導致她人財兩失時，男子不僅毫無悔意，甚至嗆聲「要告去告」，隨後神隱失聯，更反過來對其提出跟蹤騷擾防治法的告訴。女子這才驚覺，男子從頭到尾都沒有真心交往或結婚的打算，所謂的感情只是為了詐騙錢財所施的詐術。她事後查證，男子當時在當兵，從事電商需周轉也都是編造的謊言。心寒之餘，決定透過法律途徑討回公道，要求返還全數款項123萬3,599元及法定利息。

對於女子的指控，被告在法庭上提出另一套說法。他承認婚內出軌，但並非自始欺騙感情，後來也與妻子離婚。他辯稱，後來因與女子感情不順、價值觀差異大，才在未明確分手的狀態下，又與另一名女子結婚。男子承認有向女子借款，但否認是詐騙，強調是因為有資金需求。

他抗辯主張，分手後曾透過妻子以通訊軟體與女子聯繫，雙方已協議好由他書立借據來解決債務，並已將借據寄給女子，因此借貸關係已經「和解」，蔡女不應再依消費借貸法律關係求償。即使女子主張被詐欺，提告時間也已超過侵權行為的2年請求時效。

法院審理，男子主張的「和解借據」，法官發現，何男無法提出這份所謂借據的正本，僅有通訊軟體的討論紀錄。證據顯示，蔡女從未在這份借據上簽名用印，所謂的「和解契約」根本不成立，辯解不足採信。審閱女子提出的LINE對話紀錄、銀行存摺明細等大量證據，具體顯示了匯款時間、金額及男子要錢的緣由。因此，法院認定雙方消費借貸關係明確，男子作為借款人，自應負起返還責任。應給付原告1,233,599元，並按年息5% 計算利息。