國際

「2大錢坑」默默吞掉退休金！　日專家苦勸：快丟掉

▲▼衣櫃,衣櫥,示意圖。（圖／視覺中國）

▲服飾價格走低，被認為是促成浪費的原因之一。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日本一份調查指出，全國「隱藏資產」超過90兆日圓，平均每人在家囤積約71.5萬日圓的閒置物品。消費經濟專家松崎則子表示，尤其在50歲或退休之後，「2大錢坑」正在悄悄加速吞噬退休金，呼籲大掃除時優先捨棄。

根據二手交易平台Mercari的「2025年隱藏資產調查」，全日本隱藏資產、也就是超過1年未使用的不必要物品，二手拍賣估價高達90兆5352億日圓（約新台幣18兆元），平均每人71.5萬日圓（約新台幣14萬元）。

值得注意的是，這個數字正在逐年增長，與2018年首次調查的37兆相比，已經暴增2.5倍。其中，又以時尚用品（33.6%）居冠，其次依序為興趣/休閒用品（22.2%）、書籍/音樂/遊戲（21.2%）、家具/家電/雜物（20.0%）以及美容/健康用品（2.9%）。

▲▼冰箱,冷藏,冷凍,食品,生鮮,採購。（圖／VCG）

▲專家建議更換小冰箱，減少食物浪費。（示意圖／VCG）

松崎則子投書President Online指出，儘管人們抱怨物價上漲，節儉意識提高，卻年復一年囤積「根本用不到的東西」，尤其「穿不到的衣服」與「塞爆的冰箱」更是2大地雷。

環境省數據指出，日本人平均每年購買20件衣服，但1年中完全沒穿過的衣服卻高達23件。衣服價格持續走低，以及商家優惠話術，被認為是促成浪費的原因，她呼籲定期整理衣櫃，只購買必須且適量的衣服，才是真正的「划算」。

此外，2023年日本家庭食物浪費約233萬噸，其中約4成是未拆封就被丟棄的食品。為了防止過度採購，更換成小冰箱、縮減收納空間也是有效方法。

松崎則子表示，「50歲後半開始，收入減少、老年生活逼近，控制日常支出變得至關重要」，建議支出與擁有物品數量，都以「在職時期的7成」作為目標。她直言，「大量擁有物品就等於富足的時代早已結束」，必須告別這種不斷增加隱藏資產的消費習慣，將家庭財務規模調整到適合退休金生活的水準。

12/05 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

日本隱藏資產退休金二手交易消費習慣

