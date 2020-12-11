▲新北好茶包種正飄香，暢遊坪林冠軍茶鄉周末品冬茗。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年新北好茶冬茶上市，12、13日上午10時至下午4時於坪林區公所前茶鄉廣場舉辦新北好茶產地展售會，串聯坪林老街及北宜路商圈，推廣坪林茶鄉在地特色商店及老街文化，現場推出各類劇團、音樂live表演、「名伶遊茶鄉京劇裝扮體驗」，推廣會現場也可報名各類DIY體驗活動，周末假期就來坪林逛老街品包種茶。

農業局表示，新北市為文山包種茶發源地及主要產區，素有「南烏龍，北包種」的美名，且製茶工藝技冠全國，自民國2011年起至今，新北市已連續奪下10屆「全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍」，今年度冬茶以「新北好茶十連冠-坪林茶鄉尋茶香」為主題。

▲12月12、13日在坪林區公所前茶鄉廣場舉辦新北好茶產地展售會。

於12、13日在坪林區公所前茶鄉廣場舉辦新北好茶產地展售會，現場除了販售本季最新鮮上市的包種茶外，周末從上午10時至下午4時，將有胖卡進駐老街販售咖啡點心，也推出各類劇團、音樂live表演、名伶遊茶鄉京劇裝扮體驗，現場也可以報名茶粿、茶香麻糬、茶花饅頭等免費料理DIY體驗活動。

為串聯坪林老街及北宜路商圈，推廣坪林茶鄉在地特色商店及老街文化，今年首度將推廣會場改至坪林區公所前舉行，也加碼推出集章兌換環保餐具、茶樹手工皂等實用小物，更推出消費滿500元即可參加冬季比賽茶抽獎活動，搭公車前往會場響應節能減碳還可以額外獲得一張摸彩券。

▲現場可報名茶粿、茶香麻糬、茶花饅頭等免費料理DIY體驗活動。

農業局表示，市府自2011年成立「新北好茶」品牌，並輔導本市辦理各類製茶技術競賽、評鑑，提升新北市茶葉品質。此外新北市持續推動「茶清方案」對比賽茶密集抽檢，冬茶檢驗結果全數合格，大家只要認明「新北好茶」品牌，就是安心、高品質的保證。

邀請大家用行動支持新北市茶農，到坪林區公所前茶鄉廣場品嚐當季的冬季包種茶，19、20日新北好茶也將前進台北市，進行消費地推廣，於善導寺捷運站旁的希望廣場舉行新北好茶展售會，歡迎踴躍前往選購。相關訊息可上「新北市農業局稼日蒔光」臉書粉絲頁查詢。

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