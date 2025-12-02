　
地方 地方焦點

食農教育深化　嘉義番路鄉農會攜手學校研習走讀柿鄉

▲▼ 番路鄉農會攜手教育界深化在地學習　教師走讀柿鄉、體驗農產文化　打造孩子最紮實的家鄉教材 。（圖／番路鄉農會提供） 。

▲▼ 番路鄉農會攜手教育界深化在地學習　教師走讀柿鄉、體驗農產文化　打造孩子最紮實的家鄉教材 。（圖／番路鄉農會提供） 。

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣番路鄉農會近年積極投入食農教育與在地文化推廣，成為嘉義縣校園教育的重要夥伴。為深化教師對地方農產、產業文化與土地故事的認識，農會日前與嘉義縣戶外教育及海洋教育中心合作辦理「114學年度教師研習—家鄉100問・走讀柿鄉番路」，共迎來自民和國中、民和國小、黎明國小、隙頂國小、內甕國小等五校、共 80 位教師參與。藉由走讀、實地認識農產品與食農體驗課程，教師得以重新看見番路在地文化的深度，也為日後課程設計注入更多本土元素。

▲▼ 番路鄉農會攜手教育界深化在地學習　教師走讀柿鄉、體驗農產文化　打造孩子最紮實的家鄉教材 。（圖／番路鄉農會提供） 。

此次研習活動由各校校長親自帶隊，教師們走進番路鄉農會「飲冰柿茶集」展售中心與食農體驗教室，從牛心柿、茶葉到各式加工產品，深入了解番路特色農產的發展脈絡。研習中的亮點「柿袋相傳」更讓教師們親手體驗柿染創作，原本僅打算完成一件作品的老師們，在實作中紛紛投入創意，對番路農產的多元應用感到驚喜，更有多位教師直接預約日後希望帶學生體驗，將在地文化融入課堂教學。

▲▼ 番路鄉農會攜手教育界深化在地學習　教師走讀柿鄉、體驗農產文化　打造孩子最紮實的家鄉教材 。（圖／番路鄉農會提供） 。

番路鄉農會總幹事趙幸芳指出，農會不只是推動農業的單位，更是陪伴孩子認識家鄉的重要教育場域。她強調：「番路每一間學校都有自己的教育理念與特色，校長與老師們對孩子的用心，農會都看得到。透過食農與走讀課程，我們希望孩子能在家鄉找到自信，知道自己生長的土地有多麼美好。」她也表示，農會未來將持續深化校園合作，用在地農產與文化，陪伴教育界打造更多符合素養導向的實作課程。

▲▼ 番路鄉農會攜手教育界深化在地學習　教師走讀柿鄉、體驗農產文化　打造孩子最紮實的家鄉教材 。（圖／番路鄉農會提供） 。

多位校長亦分享了此次研習的意義與期待。民和國中校長邱獻萱認為，番路擁有自然、農產、文化多樣性，教師透過走讀能重新理解家鄉的獨特性，有助於推動跨域教學。民和國小校長劉秀燕表示，孩子對家鄉的認同感來自真實體驗，農會提供的場域讓教師能把抽象的「家鄉認識」轉化成具體、有溫度的課程。黎明國小校長莊新國則指出，透過深度走訪，教師能將自然、社會與綜合活動課程與地方連結，更貼近學生生活經驗。隙頂國小校長闕菊女慧表示，高山茶與高海拔農業是隙頂孩子的日常面貌，研習幫助教師整理出新的教學切入點。內甕國小校長陳弘輝也說，戶外教育需要專業場域與在地知識，而農會正是最可靠的教學伙伴。

▲▼ 番路鄉農會攜手教育界深化在地學習　教師走讀柿鄉、體驗農產文化　打造孩子最紮實的家鄉教材 。（圖／番路鄉農會提供） 。

本次研習亦聚焦素養導向課程設計，透過認識農產、體驗加工、理解產業鏈等面向，教師能更靈活地規劃跨領域教案，結合語文、藝術、自然、生態等內容，使學生能從家鄉出發、在真實場域中學習。嘉義縣戶外教育及海洋教育中心也強調，本次研習不僅提升教師研發課程能力，更希望促進教師持續投入戶外與海洋教育，使學生能從校園走向土地、建立情感認同。

▲▼ 番路鄉農會攜手教育界深化在地學習　教師走讀柿鄉、體驗農產文化　打造孩子最紮實的家鄉教材 。（圖／番路鄉農會提供） 。


番路鄉農會表示，未來將整合更多場域與產業資源，持續推動食農教育、在地文化教案及校園合作計畫，讓番路不僅是農業重鎮，更成為孩子理解家鄉、連結土地、探索自我最重要的教育基地。在農會與學校攜手之下，番路孩子的家鄉學習將更扎實，也將為地方培育下一代具有土地情感與文化視野的未來人才。

▲▼ 番路鄉農會攜手教育界深化在地學習　教師走讀柿鄉、體驗農產文化　打造孩子最紮實的家鄉教材 。（圖／番路鄉農會提供） 。

食農教育深化　嘉義番路鄉農會攜手學校研習走讀柿鄉

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

嘉義縣將成立第二座美術館！協志工商捐50億的校產

嘉義縣將成立第二座美術館！協志工商捐50億的校產

位於嘉義縣民雄的協志工商將改建成美術館，預計2028年開館！嘉義縣政府、協志工商及協志校友會於今(2日)共同簽署「校產捐贈合作意向書（MOU）」，宣布原協志工商校產將移轉縣府，並規劃打造為「文化教育園區」，未來園區內將設立「嘉義縣教育專業發展中心」與「專業美術館」，成為嘉義縣文化能量匯聚的新基地。

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

嘉義太保發「3千元災後振興金」！可申請線上匯款

嘉義太保發「3千元災後振興金」！可申請線上匯款

東豐調理食品中埔廠上樑　創造地方新契機

東豐調理食品中埔廠上樑　創造地方新契機

騎士上國道還逆向　對撞轎車起火慘死

騎士上國道還逆向　對撞轎車起火慘死

