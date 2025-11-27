台中小媽媽推男嬰墜11樓慘死　高大成懷疑一句話爆殺機

▲台中一名女子因為跟男友吵架，竟把剛出生兒子從11樓推下墜亡，被依殺人罪起訴。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中22歲夏姓女子跟莊姓男友吵架，竟把剛出生的兒子從11樓推下，導致嬰兒當場身亡。法醫高大成推測，很可能是莊姓男友吵架時說了一句「搞不好不是我的」，刺激到女方，才會讓夏女一氣之下把兒子丟下樓。

去年11月28日凌晨3點多，夏女在自家房間內生下男嬰，明知孩子有呼吸心跳，卻立即用毛毯包裹孩子，並放在窗框上再推下，導致男嬰從11樓重摔到1樓花圃上，全身多處骨折出血、臟器損傷而亡。起初夏女乾爸還以為是意外，直到院方發現孩子傷勢不對勁通報，全案才曝光，並在近日偵結起訴。

高大成懷疑，情侶倆吵架時，男方可能有提到「搞不好妳那個不是我小孩」，所以女方愈想愈氣，才會決定把剛出生的兒子丟下樓，作為對男方的報復，但孩子沒反抗能力，又是至親，至少要判10年以上。

高大成指出，夏女把孩子放在窗框再推下，可能是盛怒之後稍微恢復理智，怕被懷疑殺嬰，所以製造「意外墜樓」的跡象來規避責任，因為用丟的會有一個拋物線距離。不過，把新生兒放在窗戶邊緣的行為本身就非常奇怪。

根據檢警調查，夏女2021年跟莊姓男友交往，2年後先生下一名女嬰，後來雙方在去年3月分手。但是，夏女自知今年3月底生理期已經未準時，10月發現懷孕，11月生下孩子後隨即犯案。檢方偵結後，依涉犯兒少法、成年人故意對兒童殺人罪嫌起訴，預計由國民法官進行審理。

▼法醫高大成。（資料照／記者游瓊華翻攝）