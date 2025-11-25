免掛號費領保健品！嘉義某診所涉詐領健保88萬　醫師等3人遭起訴

▲嘉義地檢署查獲健保詐欺。（示意圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣一名醫師以及診所負責人夫妻，以免掛號費可領保健品，讓居家服務照顧員持長者健保卡領取藥物，之後再向健保署申報「診察費」，5年來涉嫌詐領共88萬9元。嘉義地檢署偵查終結，認為3人涉犯詐欺取財、業務登載不實文書等罪，依法提起公訴。

嘉義縣78曾姓醫師為從事醫療業務之人，43歲白姓女子與50歲黃姓男子為夫妻，均為診所實際負責人，2014年起以診所名義與健保署簽訂「全民健康保險特約醫事服務機構合約」，自2020年1月1日起至2025年2月28日止，以免付掛號費開立僅有單一藥物之處方箋，供居家服務照顧員持處方箋及健保卡至藥局領用藥物，並向診所領取免費維骨力及鈣片予長輩使用，以此方式吸引居家服務照顧員領藥及保健品。另以診所員工持未實際到診親屬的健保卡，或由患者委託親友持健保卡至診所刷卡掛號，由診所員工或患者親友口述病症，再持處方箋至藥局領取藥物。

曾姓醫師將未實際到診病患的不實就醫紀錄，登載於病歷文書後上傳至健保署，向健保署申報「診察費」，並以該處方箋及藥單使藥局人員獲取向健保署申報「藥費」及「藥事服務費」而行使之，致健保署人員誤認曾姓醫師有實際看診醫療行為，核算未實際到診病患診察費、診療費、藥費及藥事服務費等醫療點數共約86萬9590點，陸續撥款至診所帳號，3人以此方式詐領共計88萬9元款項。

嘉義地檢署認為，3人犯詐欺取財、業務登載不實文書等罪，先後多次詐欺取財犯行，依刑事訴訟法提起公訴。