春水堂清潔劑誤當茶水！醫曝「1大錯誤」：等不熟悉的人掉入陷阱

春水堂台中公益店員工誤將裝有稀釋清潔液的保溫瓶，當成回沖熱茶的容器，幫消費者回沖，導致3名顧客喝完疑似灼傷就醫。ICU醫師陳志金就發文表示，他之前就曾提醒過，「舊瓶再利用」有一定的風險會誤食，形同一個陷阱，等著不小心、不熟悉的人掉入，所以最安全的做法，就是不要「舊瓶再利用」。

陳志金在臉書粉專上發文表示，他之前就曾提醒過，「舊瓶再利用」會有一定的風險會誤食，因為大部分的人，都會以瓶子的外觀和擺放的位置，來「假設」其中裝的是什麼。他舉例，急診或加護病房中，常遇到誤喝農藥、殺蟲劑、清潔劑、鹼水、漂白水的病人，有一部分就是因為這些液體被裝於飲料瓶內，小孩、老人家看到便誤喝了。

陳志金表示，台灣人節儉，所以有些人會把喝完的飲料瓶、酒瓶留下來再利用，但這實在是很危險的行為，因為瓶子上的標籤是「可以喝的」，但卻裝了「不能喝的／有毒的」液體，就算寫字提醒，仍是一個陷阱，等待著不小心或不熟悉的人掉入。

因此陳志金強調，最安全的做法，就是不要「舊瓶再利用」，如果真的要用，務必遵守三原則，包含「撕掉標籤」、「重新標示」、「分開存放」，其中最重要的，就是「物理性區隔」，裝著清潔液的瓶子就是要放在清潔「專區」，甚至要關起來，不應出現在工作台、讓員工能隨手拿到的地方。