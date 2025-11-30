赴日注意！日本1周「19萬人染流感」　兒童併發腦炎恐怖案例曝

▲日本流感疫情升溫。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本流感疫情比去年提前一個月爆發，全日本醫療機構單周通報病例數暴增至19萬6895人，比前一周增加1.35倍。醫師提醒，此次流感季節兒童確診者大增，甚至出現兒童因流感併發腦炎而重症化的個案，因此孩童更應小心防疫。

根據《日本放送協會》報導，國立健康危機管理研究機構最新統計顯示，全日本每間醫療機構單周平均收治流感患者人數首度突破50人大關，達到51.12人，較2024年早了1個月進入流感季。

令人憂心的是，這波流感疫情呈現明顯的「低齡化」趨勢。根據厚生勞動省追蹤資料，11月3日至9日的1周內，全國定點醫療機構回報的8萬4183名流感確診患者中，20歲以下的年輕族群竟占了高達80%，總計6萬7150人，顯示兒童及青少年成為這波疫情的主要受害群體。

日本小兒感染症學會理事長、新潟大學醫學部齋藤昭彥教授透露，「埼玉縣和東京都等地的小兒專科病房住院兒童數量激增，部分醫療機構的病床使用率已達到緊繃狀態。」更嚴重的是，已出現兒童因感染流感併發腦炎而重症化的個案。

齋藤昭彥強調，由於學童長時間群聚學習，校園內的通風換氣格外重要，同時呼籲民眾在人潮聚集場所佩戴口罩、勤洗手做好個人防護。他也特別建議家長考慮讓孩子接種流感疫苗，以降低重症化風險。