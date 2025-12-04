58歲男存2400萬元就想退休　1年後「誤判情勢」！崩潰求下屬給兼職

▲日本近年生活成本飆升，導致中年男退休後恐因財務狀況坐困愁城。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本一名58歲男子因累積約1.2億日圓（約台幣2400萬元）資產，自信足以悠閒度過10年，在55歲選擇提前退休。豈料，不到一年，生活開銷、物價飆漲及年金制度誤判等多重打擊，讓他資產迅速縮水，最後不得不向前下屬求情，「拜託，就算是兼職也好，能不能再給我一份工作？」

根據日媒《THE GOLD ONLINE》，名為小山和廣（化名）的男子住在東京都，過去在某間上市企業任職超過30年，最後3年擔任部長級主管。2022年，他55歲時選擇提前退休。他透露，自己的退休金約3000萬日圓，加上股票、投信與公司制度型退休帳戶，總資產約9000萬日圓，合計共1.2億日圓。

他深信，「退休後的老年生活需要1億日圓」的說法，因此認為自己已經逃過一切風險，能夠安心享受半退休生活。

但理想人生很快就被現實擊碎。他坦言，離開公司後擁有大量自由時間，外食、旅行與購物次數大幅增加，原本規畫每個月20萬日圓生活費，實際開銷卻經常突破30萬日圓。加上2023年至2024年日本物價、能源價格全面上漲，電價、食材費用等接連調升，政府針對電與天然氣的補助又在2024年5月停止，家庭支出遠超預期。

除此之外，投資市場波動也讓他精神壓力飆升，「美股和投信稍微下跌，就讓我心情崩潰，看著含蓄利益越來越少，突然意識到這樣下去根本不夠生活。」

真正讓他「誤判大局」的，是對年金制度的錯誤理解。小山表示，在公司任職時一直以為自己60歲就能領取特別支給的厚生年金，但退休後才確認，以他出生年份來看，工資比例部分其實要等到65歲才能開始領取。

按照現行制度，1961年4月2日後出生的男性不再適用60歲特別支給規定，如果選擇延後領取，更可能要到70歲才開始發放。

手上資產持續加速消耗，加上未來收入出現空窗，小山開始感到強烈不安。他說，有段時間每天查看證券帳戶的餘額，焦慮到心悸發作。

最終，在退職一年後，他鼓起勇氣致電前公司，「我問以前的部屬，『有沒有什麼工作？短時間的也可以，就算打工兼職也行……拜託了』，講出口後真的非常羞愧。」

雖然前公司安排他以兼職助理身分回歸，每週上班3天，但時薪僅1300日圓左右，月薪甚至不到10萬日圓。他感嘆，「本來以為正在打造退休後的第二人生，沒想到最後卻要靠兼職填補生活費。」

根據日本總務省《2024家計調查年報》，65歲以上無職夫妻家庭每月消費支出平均約25.6萬日圓，單身者約15萬日圓，但仍會因房屋、醫療與生活型態有巨大差異。專家分析，依靠「資產逐年消耗」的退休方式，若遇上物價上漲或投資市場下跌，極易引發資金短缺風險。