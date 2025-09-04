揭柯文哲續押3大致命事由！　律師：臉書攻擊證人簡直司法奇觀

▲台灣民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案，迄今已被羈押近1年，台北地院今(4日)提訊是否需要繼續延押，由於目前仍在押期內，因此合議庭決定今天不裁定，最晚將在10月1日前做出裁定。對此，律師黃帝穎分析「柯文哲續押三大致命事由」，他指出，檢察官認為柯文哲羈押仍可授權臉書發文攻擊、騷擾證人，簡直「司法奇觀」，若交保，勢必更憑影響力干擾證人。

黃帝穎表示，今天北院審理柯文哲羈押調查，北檢主張應繼續羈押，至少有三大致命事由。第一「柯文哲羈押期間竟仍網攻證人，若交保證人被擾必更嚴重」，檢察官指出柯文哲羈押禁見期間仍可授權其臉書社群發文攻擊、騷擾證人，簡直「司法奇觀」，若交保，勢必更憑其影響力干擾證人，建請法院延押禁見。

黃帝穎表示，第二「重要證人尚未詰問仍有勾串證人的羈押事由」，京華城案尚有沈慶京、應曉薇、柯辦前主任李文宗、木可前負責人李文娟、有都發局前局長黃景茂未完成詰問，柯文哲仍有勾串證人的羈押事由。

黃帝穎認為，第三「橘子經手柯文哲收款至少1300萬元，橘子潛逃仍符合羈押勾串事由」，嘉義聞人陳盈助捐的300萬元、「妙天」捐的1000萬元，柯文哲都交予隨行秘書「橘子」許芷瑜經手，案發前還指示「橘子」出國，柯文哲與「橘子」仍符合串證羈押事由。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎。（圖／賴清德競選總部提供）