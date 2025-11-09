　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女賊搶珠寶！反被打「20耳光」嚇到落跑　超糗畫面全被曝

女賊潑辣椒粉搶珠寶！反被打「20耳光」嚇到落跑　超糗畫面全被曝

▲印度艾哈邁達巴德一名女子假扮顧客進入珠寶店，突向店主撒辣椒粉企圖搶劫。（圖／翻攝自《印度斯坦時報》）

圖文／CTWANT

印度艾哈邁達巴德一名女子假扮顧客進入珠寶店，突向店主撒辣椒粉企圖搶劫，未料失手未擊中，反被店主迅速起身連搧20個巴掌，並當場制伏。整起事件發生於11月3日，監視器全程拍下，影片曝光後在社群瘋傳，不少網友稱店主「神反應」，警方已介入調查並呼籲民眾提高警覺。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，這起事件發生於11月3日，整個過程被店內監視器完整拍下。影片中，一名以頭巾遮面的女子偽裝成顧客進入珠寶店，當店主坐在椅子上時，她突然拿出辣椒粉朝對方臉上撒去，企圖讓對方眼睛灼痛無法反抗。

沒想到，女子手法不準，未能命中店主眼睛，反而激怒對方。店主立刻起身，迅速出手連續猛搧女子臉部20多下，成功阻止搶劫行動。女子則被打得措手不及，場面一度混亂。

報導指出，該店位於艾哈邁達巴德市的拉尼蔬菜市場附近。事件畫面曝光後在社群媒體上瘋傳，不少網友大讚店主反應神速、英勇機智，也有人調侃「這是史上最慘的搶匪」。警方目前已介入調查，並提醒民眾注意安全，遇到可疑人物應及時報警。

