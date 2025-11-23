快了！中壢區過嶺國小新建工程總經費約8.7億　115年初開工

▲中壢區過嶺國民小學新建工程全區模擬圖。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區近年發展迅速，遴近高鐵桃園站的雙嶺段周邊，人口持續成長，為保障學童就近入學權益，並提前因應區域人口增加與教育需求，桃園市政府規劃興建過嶺國民小學及幼兒園校舍，工程已於114年10月辦理上網招標中，將打造從托嬰、幼兒園到國小的一貫式教育場域，提供完整且多元的學習環境。

市府指出，「桃園市中壢區過嶺國民小學新建工程」基地面積約27,942平公尺，總經費約8.7億元，規模為興建8幢建築物，包含非營利幼兒園暨附設托嬰中心、國小教學大樓3棟、行政大樓、圖書館、廚房及司令台等設施。

▲過嶺非營利幼兒園暨附設托嬰中心。（模擬圖／市府提供）

校園並規劃運動場、綠地、生態空間及多功能教學場域，兼具生活、運動、自然探索等育才功能，營造安全舒適的校園環境。本案校舍共規劃普通班24班及特教班1班，可容納約706名國小學生；非營利幼兒園規劃5班，可容納約104名幼兒；另附設0至2歲公托中心，可收托約48名嬰幼兒，合計校園可服務人數約858人，充分滿足社區家庭不同階段的教育照顧需求。



本案已於114年10月辦理上網招標中，預計於115年初開工，116 年 8 月優先啟用非營利幼兒園、117年 8 月全校校區正式啟用。期盼過嶺國小的興建，能為中壢區帶來高品質的教育環境，並打造更完善、友善且具前瞻性的全齡成長校園，促進區域教育均衡發展。