騎士吸毒上路撞凌志　瑞芳警啟動唾液快篩！2天查獲3案

▲瑞芳警連日攔獲毒駕與通緝犯，唾液快篩提升攔阻效率。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局近期強化刑案查緝、路檢與道路安全巡查，成功攔阻多起涉毒駕駛並查獲毒品通緝犯，降低毒駕對用路人造成的風險。警方於12月1日至2日間，分別在巡邏、查緝及交通事故處理中，發現多名駕駛具吸毒徵候，經唾液快篩與尿液檢測均呈陽性，並依法移送偵辦。分局強調全面導入唾液快篩可迅速辨識涉毒跡象，提升攔阻效率。

警方表示，12月2日近22時，員警在瑞芳區建基路執行查緝時，發現一名男子形跡可疑，立即上前盤查，確認該名48歲謝姓男子為基隆地檢署及台北地檢署發布之毒品通緝犯。警方並在現場查獲疑似安非他命，完成唾液及尿液檢測後，全案依《毒品危害防制條例》及通緝案移送偵辦。警方指出，能即時攔下通緝犯，歸功於員警敏銳觀察力與良好現場指揮調度。

另於12月1日19時許，交通分隊員警巡邏時發現29歲許姓機車騎士行駛不穩、車速忽快忽慢，疑似無法正常操控車輛，遂上前攔查。經「測驗觀察紀錄表」檢視，許男具多項不能安全駕駛情形及吸毒徵候。唾液快篩呈愷他命陽性後，警方進一步採集尿液複驗，相關資料已報請地檢署指揮偵辦。警方強調，主動攔阻危險駕駛，有助降低夜間事故風險。

此外，12月2日13時許，警方處理一起機車與自小客車事故時，在蒐證與事故研判過程中，發現46歲廖姓騎士疑似吸毒。經唾液快篩呈安非他命陽性後，警方依法採集尿液送驗，後續將持續調查。警方表示，在事故現場運用唾液快篩，可協助釐清事故因素並避免涉毒駕駛持續危害用路人。

瑞芳警分局長沈明義指出，警方已全面導入「毒品唾液快篩」，能在短時間內確認是否涉毒，大幅提升攔阻毒駕效率並降低駕駛心存僥倖的可能性。未來將持續結合巡邏、路檢及事故處理等勤務，建構更完善的交通安全防護網。

警方呼籲，吸毒不僅危害健康，若吸毒後駕車，更可能造成嚴重事故與法律責任。瑞芳分局將持續提高見警率、強化查緝，與民眾共同守護社區治安與道路安全。