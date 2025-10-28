遊覽車轉型跑交通車「免汽燃費」　10/30上路

▲交通部修法鼓勵遊覽車經營專辦交通車業務可免汽燃費。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

市區公車和公路客運等大眾運輸免徵汽燃費，不過遊覽車仍要徵收，為鼓勵經營包車的遊覽車轉型專辦交通車業務，交通部今(28日)公告修法，遊覽車轉交通車業務，將視為大眾運輸，可免徵汽燃費，10月30日起上路。

交通部今天公告修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」、「汽車運輸業審核細則」，新增經公路主管機關核定之遊覽車客運業專辦交通車業務車輛，可免徵汽車燃料使用費，免徵汽燃費車輛因辦理過戶、繳銷、註銷、吊銷牌照、報廢等異動致不符免徵資格者，如有使用道路之情事時，應以自用車費額補繳汽車燃料使用費。

由於過往部分平時經營包車的遊覽車，假日偶會兼跑上山下海的旅遊行程，可能對山路等環境和路況不熟悉，基於安全考量，交通部推動修法，透過免徵汽燃費鼓勵跑包車的遊覽車業者專辦交通車業務。

交通部表示，考量遊覽車專辦交通車業務，與公路及市區汽車客運業具固定路線、固定班次類似，係補足公共運輸服務之不足，為鼓勵遊覽車客運業經營交通車業務者，將其牌照轉換為專辦交通車，專注經營交通車業務，促進遊覽車產業分類營運，提升營運安全與健全整體產業發展，因此增訂遊覽車客運業專辦交通車業務車輛納入免徵規定。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦說明，該修法今起公告3日後實施，預計10月30日起上路。